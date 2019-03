¿Quiénes son los favoritos para suceder a May? Los candidatos a culminar el Brexit

A pesar de que el Parlamento Británico ha rechazado este viernes por tercera vez el acuerdo de salida de la Unión Europea, el Brexit, como tal, sigue su curso, con o sin acuerdo a la vista y el Reino Unido juega contra el tiempo. La primera ministra Theresa May, anunció el pasado jueves que renunciaría a su cargo al frente del Gobierno si su el acuerdo de salida era aprobado este viernes en la Cámara de los Comunes, un anuncio que ha dejado entrever los nombres 'tories' que más proclives son a sustituirla.

Así las cosas, el Reino Unido parece estar abocado a no alcanzar un acuerdo interno y a salir por las bravas del bloque comunitario el 12 de abril. La votación ha sido la más reñida (por 58 votos) que las otras dos (por 149 la primera de marzo y 230 la de enero). Cierto es, que la carrera por el liderazgo del partido y del Gobierno Británico, presenta varios nombres y no hay ninguna candidatura oficial. Aunque sí hay varios candidatos que ya se postularon a dirigir el partido tras la renuncia de David Cameron por el resultado del referéndum sobre el Brexit.

Mira también Tercera derrota para May: el Parlamento vuelve a rechazar su plan sobre el Brexit

Boris Johnson: Uno de los políticos más mediáticos del Reino Unido y el rostro más visible de la campaña de abandonar la Unión Europea en el referéndum. Fue alcalde de Londres desde 2008 a 2016 y con la Adminsitración May fue designado como ministro de Asuntos Exteriores en 2016. No obstante, renunció al cargo a principios del pasado julio por sus discrepancias con May sobre cómo llevar el Brexit.

Michael Grove: Otro de los políticos que más apoyaron el Brexit. Fue ministro de Justicia en el Gobierno de David Cameron hasta la renuncia del primer ministro en 2016. Ya ha luchado en el pasado por liderar el partido de los 'tories' en las primarias conservadoras, pero quedó tercero con el 14% de apoyos contra Theresa May y Andrea Leadsom.

Andrea Leadsom: Otra 'tory' proBrexit que, al igual de Grove, se presentó a las primarias del partido conservador quedando en segundo lugar con un apoyo del 25%. Comenzó su carrera en Barclays Bank, en los departamentos de venta de deuda y banca de inversión. En su salto a la política, fue designada ministra de Energía por David Cameron en 2015 hasta la desmantelación del Gobierno.

Mira también Video ¿Por qué lo llaman Brexit cuando quieren decir...?

David Lidington: En el lado proeuropeísta de la bancada conservadora en la Cámara de los Comunes, es una de las figuras que más gozan de la confianza de Theresa May. Dirige la Oficina del Gabinete británico, la Administración encargada apoyar las políticas del primer ministro.

Jacob Rees-Mogg: Millonario y otra de las figuras más mediáticas que se postularon en el Leave en el referéndum de 2016. Rees-Mogg, ha dirigido algunas de las críticas más duras a los proeuropeos desde la bancada de los 'tories'.

Sajid Javid: Descendiente de una familia de inmigrantes pakistaníes y banquero de profesión, favorable a los mercados libres de barreras. Fue directivo del Deutsche Bank hasta 2009 para dar el salto a la política. Ha sido secretario de Estado para los Negocios y de Vivienda, entre otros, además fue ministro de Igualdad y actualmente es ministro del Interior, y es un gran admirador de las políticas de Margaret Thatcher.

Mira también El Parlamento Británico permite a May volver a votar su acuerdo sobre el Brexit

Amber Rudd: Anterior secretaria del Estado de Energía y para el Cambio Climático. Además fue ministra de Igualdad y ministra del Interior hasta su renuncia en abril de 2018, cuando le sucedió Javid. Su renuncia se debió a irregularidades en temas de inmigración ilegal.

Dominic Raab: Antiguo ministro para el Brexit de Theresa May. Renunció a sus cargo a los cinco meses, junto con Boris Johnson por el enfoque que el Gobierno de May estaba teniendo respecto al Brexit y las negociaciones con Bruselas. En varias ocasiones, al preguntarle por ello, no ha rehusado la posibilidad de presentarse a liderar a los 'tories' y pelear por el 10 Downing Street.

Jeremy Hunt: Otro de los aliados fuertes de May dentro del Gobierno. Es el actual ministro de Asuntos Exteriores, tras la renuncia de Boris Johnson. Otro de los favorables, dentro de los conservadores, a quedarse dentro de las fronteras de la Unión Europea.