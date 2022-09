¿Quién era Maganov? El presidente de Lukoil que murió al 'caer por la ventana'

Las agencias rusas Interfax y TASS informaron este jueves de la muerte de Ravil Maganov, quien habría fallecido por las heridas provocadas tras 'caer por una ventana del Hospital Clínico Central de Moscú', también conocido como Hospital Kremlin, donde estaba ingresado. Maganov era presidente de la petrolera rusa Lukoil desde 2020, aunque su papel en la compañía se remontaba a 1991 cuando la petrolera empezó a dar sus primeros pasos en la ya extinta URSS. Las extrañas circunstancias de su muerte, después de que Lukoil se hubiese pronunciado a favor de que el conflicto terminase "lo antes posible" han despertado el interés por su figura.

Ravil Maganov nació en la ciudad de Almetyevsk, en la antigua república de Tartatistán en 1954 y siguió los pasos de su padre, Ulfat Maganov, en su formación y posterior desarrollo profesional, quien dirigía el Departamento de Trabajos Geofísicos de esa ciudad. Ravil Maganov se graduó en la Universidad Estatal de Petróleo y Gas de Moscú en 1977, tras lo que inició su carrera laboral como operador petrolero, sin embargo, destacaba entre sus compañeros y en apenas unos años pasó a liderar Langepasneftegaz, una de las petroleras que se unieron para dar lugar a Lukoil.

De hecho, desde la petrolera atribuyen al propio Maganov el origen del nombre del consorcio Langepas-Urai-Kogalimneft, que unía las primeras letras de las tres ciudades. “A Vagit Alekperov le gustó tanto que incluso le dio a Maganov un premio de 300 rublos”, recogió la revista Profile en alusión a la leyenda corporativa. Moganov comenzó a ocupar un sillón en la junta directiva en 1993, cuando era el primer vicepresidente ejecutivo de inteligencia y minería; aunque no fue hasta 2020, tras el fallecimiento de Valeri Greifer en abril de ese mismo año.

Lukoil ha emitido una despedida en la que lamentaba su muerte "tras una larga enfermedad", los canales Mash y Moskvá 24 han indicado que padecía depresión y tomaba antidepresivos; sin embargo, dos allegados del directivo han confesado a Reuters que creían altamente improbable que él hubiese llevado a cabo un suicidio. “Gracias al talento gestor de Ravil Maganov, Lukoil evolucionó de un pequeño grupo de extracción de crudo a una de las compañías energéticas líderes del mundo”, ha destacado la compañía.

Precisamente, Maganov fue uno de los candidatos a ocupar un puesto en el consejo de Repsol en 2008, cuando Sacyr subastó sus participaciones en la petrolera, nada más desatarse la crisis económica. No obstante, esta operación no terminó saliendo adelante. Lukoil hizo una oferta a la constructora para adquirir el 20% de sus participaciones de Repsol, la petrolera rusa iba a abonar 28 euros por cada título. La Caixa condicionó su venta a que Sacyr lo hiciese, con lo que terminaría por hacerse con un 30% de Repsol. Sin embargo, la negociación cayó en saco roto al no conseguir cerrar el acuerdo de financiación de la operación; un tira y afloja que contó con la participación intermitente del gobierno de Zapatero.

A sus 67 años, Maganov ha engrosado la lista de directivos que han perdido la vida desde que Putin emprendiese la invasión de Ucrania, en la mayoría de los casos se ha valorado la hipótesis del suicidio, pero las circunstancias en las que se ha producido han suscitado las sospechas en todos los casos. Yury Voronov, vinculado a la petrolera Gazprom, fue encontrado sin en la piscina de su mansión de San Petersburgo, con un disparo en la cabeza. También fueron encontrados los cuerpos del expresidente de Gazpromback, su esposa e hija y el de Serguéi, Protoseniu, exgerente dela gasística Novatek.