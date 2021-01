Reino Unido advierte de que el sistema colapsará en 21 días si no caen los casos

La pandemia de coronavirus está presionando al sistema sanitario como nunca antes y se encuentran en una situación incluso aún más grave que en el inicio en el mes de marzo. Las próximas tres semanas serán vitales para revertir al situación, el Gobierno de Boris Johnson ya ha aplicado restricciones, pero si no se logran descender los casos el sistema colapsará. El Oficial Médico Jefe de Inglaterra, Chris Whitty, ha advertido de que el sistema sanitario llegará a su límite en 21 días si los británicos no cumplen con las restricciones impuestas para atajar los coantagios de coronavirus.

"Los cuatro jefes médicos de Reino Unido y el director médico del Sistema Nacional de Salud han recomendado por primera vez elevar el nivel de alerta a 5, el máximo. Esto significa que si no se toman medidas, existe riesgo de que nuestro servicio sanitario se vea superado en 21 días", ha advertido Whitty en un artículo publicado en 'The Sunday Times'. Whitty ha subrayado que las actuales restricciones son "demasiado laxas" y no servirán para reducir los nuevos contagios si no se cumple la orden de "quedarse en casa". Por ello, considera que Reino Unido está en "el momento más grave" de la batalla contra el coronavirus.

Los hospitales de Londres y todo el sureste de Inglaterra están sometidos a una presión sin precedentes debido a la aparición de una nueva cepa, mucho más contagiosa que la original. Desde el lunes, la situación "ha emperado más" y los hospitales enfrentan "la situación más peligrosa que nadie pueda recordar", según Whitty.

Si sigue la tendencia actual "seguirá aumentando el tiempo de atención hasta niveles peligrosos". "Los hospitales no tendrán sitio para redirigir los casos de urgencia y la ratio personal-pacientes serán inaceptables incluso en cuidados intensivos. Habrá muertes evitables", ha indicado.

El sábado Reino Unido superó el umbral de las 80.000 muertes tras sumar 1.035 decesos en la última jornada. Además acumula 3.017.409 casos confirmados tras añadir 59.937 nuevos contagios.