El Reino Unido no se irá aún de la Unión Europea: solicitará un aplazo del Brexit

El Reino Unido no se irá de la Unión Europea, al menos no el 29 de marzo, fecha en la que vencía el plazo del Brexit. El Parlamento Británico ha aprobado este jueves que Theresa May solicite a la Unión Europea una prórroga para extender la fecha del Brexit. La enmienda que planteaba esta prórroga ha resultado ganadora por 412 votos frente a 202.

Así las cosas, Theresa May tendrá que acordar con Bruselas hasta cuándo y por qué, aplazarán la fecha de salida del Brexit. Sin embargo, esta petición de May no se hará efectiva sin más, debe ser aprobada por unanimidad de los 27 miembros del bloque comunitario. Decisión que debe tomar el Consejo Europeo, el cual se reúne en Bruselas los próximos días 21 y 22 de marzo. Si no han logrado establecer una fecha, el Consejo tendría que reunirse de emergencia, siempre antes del 29 de marzo, para abordar la situación.

El gran problema de la prórroga son las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Si se lograra acordar una prórroga larga para dar tiempo suficiente a May para lograr un nuevo acuerdo, y esta fecha que superase la del 26 de mayo, Reino Unido debe presentarse a la elecciones europeas ya que seguiría siendo un Estado Miembro de la Unión Europea. Este escenario casi nadie se lo había planteado dentro del país anglosajón. No obstante, si se alcanzara una fecha que no superara el 26 de mayo, o quizás lo hiciera por muy poco tiempo y sin posibilidad de prórroga, el Reino Unido no tendría que presentarse a las elecciones europeas, pero de la misma forma tampoco dejarían mucho tiempo al equipo negociador para que llegue a un acuerdo efectivo que sí sea aprobado en el Parlamento Británico.

Este mismo jueves, la Cámara de los Comunes de Reino Unido ha rechazado por mayoría abrumadora que se celebrara un segundo referéndum sobre el Brexit. De esta manera los parlamentarios se han mostrado fieles a la decisión que tomó la ciudadanía en el referéndum de 2016.