Reino Unido contempla cada vez más probable un Brexit sin acuerdo

Si todo sigue igual y no hay golpes de efecto, Reino Unido saldrá de la Unión Europea por las bravas el próximo 12 de abril, echando por tierra dos años y medio de negociaciones entre Londres y Bruselas. Este lunes, la primera ministra británica, Theresa May ha confirmado algo que, en realidad se sabe desde hace tiempo: no tiene apoyos suficientes para que la Cámara de los Comunes le de el visto bueno al plan de divorcio acordado entre la Unión Europea y Reino Unido. Una situación a la que se suma la dimisión a última hora de este lunes de su ministro de Empresas, Richard Harrington, que tiene previsto votar contra las propuestas de May en el Parlamento, como informa Sky News.

¿Qué significa esto? Básicamente, que una de las condiciones que le pusieron los 27 líderes europeos, la de que el acuerdo de salida sea aprobado en el Parlamento Británico, no va a poder ser cumplida. Esto es porque la propia 'premier' británica ha confirmado en su intervención en la sesión de este lunes que no tiene en mente someter el acuerdo a votación parlamentaria por tercera vez, después de que ya fuera descartado por amplia mayoría el 15 de enero y el 12 de marzo.

Sin embargo, May quiere dejar claro que este escenario no significa una inacción del Gobierno, todo lo contrario. La líder conservadora ha asegurado que, a pesar de esto, seguirá reuniéndose con los deferentes grupos parlamentarios del Parlamento para poder presentar "esta semana" un acuerdo que sea capaz de salir adelante en la Cámara de los Comunes. Inaccesible al desaliento.

Este acuerdo que quiere presentar no significa no obstante seguir dentro del Mercado Único o la Unión Aduanera ya que conllevaría traicionar la decisión de la ciudadanía británica tomada en 2016.

En una procesión interminable de votaciones no vinculantes que se debatirán esta semana en el Parlamento Británico sobre el camino a seguir, May ha dicho ser "escéptica" de estos procedimientos. Según la primera ministra, estas votaciones llevan a contradicciones a largo y medio plazo, así como a callejones sin salida. Por ello, ha invitado a los Comunes conservadores a rechazarlas.

Al otro lado del Canal de la Mancha, la Unión está expectante y "siguiendo muy de cerca" lo que ocurre en Westminster, tal y como dijo el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. Este mismo órgano europeo ha intentado curarse en salud ante la cada vez más probable salida de Reino Unido sin acuerdo aprobando una serie de medidas para salvaguardar algunos aspectos de los intereses y derechos de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido y viceversa. No obstante, muchas de estas medidas están pendientes de que Reino Unido llegue a acuerdos de reciprocidad.

May en busca de apoyos

Tras haberse reunido a lo largo del fin de semana con algunos conservadores euroescépticos para tratar de que apoyaran su pacto, May mantuvo este lunes conversaciones con el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte (los socios de Gobierno de los "tories"). El partido. La formación ultraconservadora ha reiterado que"su posición no ha cambiado" en absoluto sobre los aspectos del plan de divorcio y mantiene su rechazo al texto gubernamental.

En los últimos días, ha aumentado la presión sobre May para que dimita de su cargo, si bien ella de momento no ha dado señales de que piense dejarlo en el futuro inmediato.