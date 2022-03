Punto y final a todas las restricciones por la Covid para viajar al Reino Unido

Desde la madrugada de este viernes todas aquellas personas con destino a Reino Unido no tendrán que hacer frente a ningún tipo de restricción impuesta por la Covid-19. Los viajeros que no estén vacunados ya no tendrán que someterse a un test de coronavirus para entrar al país, una regla erradicada para los que sí se han inmunizado. Asimismo, tampoco será necesario rellenar y presentar el formulario de localización de pasajeros. Estas últimas medidas han sido eliminadas tras casi dos años desde que se introdujeron los primeros confinamientos para frenar la propagación del virus.

Aun así, el Gobierno ha programado este cambio para que se produzca antes de las próximas vacaciones de Semana Santa -en abril- si bien se han previsto planes de contingencia para responder a cualquier variante futura. Según dijo a la BBC Derek Jones, consejero delegado de Kuoni, una compañía turística, en los últimos meses se ha registrado un repunte en las reservas de viajes. "Las personas pueden irse ahora de vacaciones o a visitar a su familia y amigos en el extranjero sin todo el estrés que implica hacerse un test antes de que regresen a casa", observó el directivo.

Según las últimas cifras oficiales divulgadas por el ministerio británico de Sanidad, en las últimas 24 horas este país identificó otros 89.717 casos diarios de covid-19 y otras 138 muertes relacionadas con la enfermedad.

"Todo aquello por lo que habíamos trabajado, las vacunas, los tests y los sacrificios hechos por todo el país significa que finalmente, casi dos años después, todos podemos viajar sin restricciones burocráticas", indicó el secretario de Estado británico de Aviación, Robert Courts. Pese a esto, se recomienda a los viajeros británicos que comprueben cuáles son las normas de los países a los que viajan pues mucho continúan aún aplicando restricciones y test.

Viajar a países de la UE

Mientras Reino Unido anuncia el fin de las restricciones por covid-19 para poder viajar. Los países pertenecientes a la Unión Europea se mantienen cautelosos. Estos son partidarios de aplazar un año, hasta verano de 2023, el fin del Certificado Covid de la UE necesario durante la pandemia para que los europeos vacunados, con anticuerpos o un test negativo puedan viajar sin restricciones por los países del bloque comunitario. Así lo han acordado los Estados miembro en una reunión a nivel de embajadores para fijar sus condiciones de cara a negociar la revisión de la norma con el Parlamento Europeo antes de que la validez del certificado actual expire el 30 de junio de este año.

Los países de la UE están de acuerdo con la necesidad de prorrogar su aplicación durante doce meses más dado que la pandemia sigue presente en la Unión Europea, pero abogan por condicionarlo a una reevaluación a los seis meses, en febrero. Para ello piden que la Comisión Europea esté obligada a presentar un informe detallado a más tardar el 1 de febrero de 2023 de modo que haya datos para, llegado el caso, reevaluar la necesidad de cancelar o mantener el certificado en base a la situación sanitaria del momento.