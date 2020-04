UK suma más muertos que España por las cifras en residencias que Sanidad no da

Las autoridades del Reino Unido anunciaron la cifra de 26.000 muertes por coronavirus este miércoles tras registrar una subida de 3.811 víctimas mortales con respecto al día anterior. Con este dato el país ha superado a España y se posiciona justo por detrás de Italia en este indicador. Pero, la lista puede cambiar si el Ministerio de Sanidad español decide 'ajustar' su sistema de conteo. El ministro de Exteriores inglés, Dominic Raab, puntualizó que el repunte se debe a la inclusión de todas las defunciones que tuvieron lugar en las residencias de ancianos en el cómputo final, un dato que no figura todavía en las estadísticas de Salvador Illa.

Así, Raab aseguró que las nuevas cifras no implican que se haya producido un significativo aumento de las muertes en las últimas 24 horas y destacó que simplemente se trata de una actualización de los datos, que España todavía no ha hecho. El Ministerio de Sanidad ya cuenta con la información de defunciones en estas instalaciones de algunas CCAA, pero todavía no las ha publicado de forma oficial. Las dudas hacia presentar esta información obedecen a que las autoridades no saben si todos los fallecidos fueron sometidos a una prueba del virus, pero las cifras son alarmantes.

Mira también Los Mossos investigan a responsables de residencias por posibles negligencias

Solo con tomar en cuenta las de Cataluña, el número de muertos podría sumar 2.943. Las de Madrid son todavía más preocupantes por los 4.200 fallecidos detectados en estas residencias. Además, autonomías como Aragón, Extremadura, Navarra y Andalucía han informado de que los muertos en estos centros representan el 50% del total. España reportó 24.275 defunciones este miércoles. Si el Gobierno opta por incorporar estas cifras, el país superaría las 26.166 víctimas notificadas por UK.

Ya hay varias autonomías que han decidido desmarcarse del sistema con la ampliación de sus sus criterios sobre los fallecidos tras incluir cuadros sospechosos en sus listas, pero Sanidad se ha resistido a hacer el recuento de esta manera. Downing Street también, pero sí ha advertido a sus ciudadanos de que la cifra de muertos incluye únicamente a aquellos que fallecieron tras dar positivo de coronavirus, por lo que el total de víctimas del virus podrían ser unas 45.000 personas. Algo parecido podría suceder en España.