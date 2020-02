Repatriados desde el epicentro del virus: el viaje de los españoles aislados en China

De Wuhan a Londres, de la capital británica a Madrid. El vuelo que traerá de China a la veintena de españoles atrapados en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote del nuevo coronavirus que llevó ayer a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a decretar una alerta sanitaria internacional, llegarán a mediodía de este viernes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Posteriormente, los repatriados -doce de los cuales son miembros del equipo técnico del club de fútbol local Wuhan Three Towns- serán trasladados al Hospital Gómez Ulla para pasar 14 días de cuarentena, periodo máximo de incubación del virus.

El avión en el que viajarán los españoles junto con ciudadanos de Francia, Reino Unido y otros países europeos -un Boeing 747-400 de la compañía española Wamos Air fletado por Reino Unido con capacidad para más de 500 plazas- tiene previsto partir de Wuhan a las 07:00 de la mañana del viernes hora local (medianoche de hoy en España), según han confirmado fuentes del Gobierno. Tiene prevista su llegada a la base aérea de Brize Norton, en el sur de Inglaterra y donde desembarcarán los británicos, en torno a las 12:00. Después, el avión reemprenderá vuelo con el resto del pasaje hacia la base de Torrejón.

Sanidad cuenta con un dispositivo específico para que la llegada de los españoles se produzca con "las máximas garantías para ellos y los ciudadanos", según aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa tras la reunión que mantuvo este jueves la Comisión de Sanidad Pública, de la que forman parte las comunidades autónomas, y con representantes de las sociedades científicas.

"no es necesario su aislamiento"

Pero no serán ingresados en la planta 22, donde se encuentra una unidad de aislamiento, como se pensaba en un principio, ya que, según explica el director del Centro de Emergencias y Alertas de Sanidad, Fernando Simón, se trata de "personas sanas de una zona de cuarentena". Simón, que compareció junto al ministro, insistió en que estos casos no suponen "ningún riesgo", en que "no es necesario su aislamiento" y que no suponen una situación excepcional y de alto riesgo, "porque todos los días se ponen a pacientes en cuarentena en España por distintas enfermedades". Por su parte, CCOO censuró este jueves el "descontrol, la desinformación y la confusión" de las que son víctimas los trabajadores del Gómez Ulla.

Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de infección por este coranovirus (2019 n-CoV) en España, si bien la sanidad canaria ha aislado en el Hospital de La Gomera por recomendación del Gobierno de Alemania a dos ciudadanos de ese país que tuvieron contacto antes de viajar a la isla con un portador del coronavirus, así como a otros tres acompañantes.

En Málaga se ha descartado que un hombre de 52 años ingresado en régimen de aislamiento en el Hospital Regional de Málaga tenga la enfermedad. Además, los primeros análisis a una pasajera originaria de Macao (China), que se encontraba a bordo del crucero Costa Esmeralda, bloqueado en el puerto italiano de Civitavecchia y procedente de Palma de Mallorca, han dado negativo en coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados, pero no por lo que está ocurriendo en China sino por la situación en otros países, y porque podría extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles, ha precisado uno de los 15 expertos del organismo. De hecho, la decisión no tiene "por qué implicar otras medidas" a las ya establecidas en España, pero sí a los desplazamientos de personas, según ha explicado en declaraciones a la agencia Efe el experto en enfermedades transmisibles en la comunidad de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), Benito Almirante.

En el pasado, la OMS ha declarado este tipo de emergencia en cinco ocasiones: ante el brote de gripe H1N1 (2009), los del ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016.