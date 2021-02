Los republicanos protegen a Trump de nuevo: el segundo impeachment fracasa

Los pronósticos se cumplieron y los republicanos no han dado la espalda al expresidente Donald Trump pese a la vergüenza del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Finalmente, un total de 57 senadores votaron a favor de culpar al ex dirigente frente a los 43 que le declararon no culpable, con lo que se quedaron a diez votos de la mayoría necesarios. El magnate queda absuelto de este segundo juicio político.