Rota y Morón, las bases españolas clave para una ofensiva de Trump en Irán

Michael Moore, el reconocido director cinematográfico y activista contra el expansionismo de EEUU, publicaba este martes un tuit en árabe dirigido al líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, después de haberle pedido que no respondiese al asesinato del general Soleimani del pasado viernes, orquestado por el presidente de EEUU: "Señor, lamento profundamente la violencia en nuestro nombre por parte de un hombre por el que la mayoría de los estadounidenses nunca ha votado". Este miércoles, Irán respondía bombardeando dos bases estadounidenses en Irak y abriendo la puerta a un conflicto abierto con EEUU. Una situación que podría provocar que España participe indirectamente con dos de las bases americanas clave en Europa: Rota y Morón.

Por suerte, la crisis entre Washington y Teherán se circunscribe exclusivamente a Oriente Medio y ninguna de las bases estadounidenses en España está bajo amenaza directa. El martes las bases aéreas de Al-Asad, ubicada al oeste de Bagdad (Irak), y de Erbil, cerca de la frontera iraní, recibieron el impacto de al menos doce misiles, según informaba el Pentágono, que por el momento no ha confirmado si el ataque produjo muertos o heridos.

Sin embargo, tanto Rota como Morón pueden resultar clave para EEUU ante una eventual ofensiva: situadas en Cádiz y Sevilla, representan uno de los puestos más importantes en Europa tanto para la aviación como la flota naval estadounidense. Y, llegado el caso, sin duda serán uno de los puntos de partida de los ataques de EEUU a Irán. Por eso, la gran pregunta es: ¿participará España de una ofensiva estadounidense contra Teherán?

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, mostraba este miércoles en 'Los desayunos de TVE' su profunda preocupación por la escalada entre EEUU e Irán, llamando a "aplacar las tensiones" y repasando la situación de las tropas españolas, de unos 500 efectivos en la región y que "están en misiones de paz, esas son nuestras funciones, no estamos para combatir". Por eso, ya ha dejado entrever que en caso de un conflicto abierto se retirarán de Irak, donde mayoritariamente trabajan entrenando a las milicias del país.

Pero, al margen de la hipotética retirada de tropas españolas, las bases de Rota y Morón podrían participar en el conflicto en virtud de un acuerdo firmado con EEUU hace 70 años y que, a día de hoy, aún sigue en vigor bajo el amparo de la OTAN: en 1953, los Pactos de Madrid permitieron a EEUU asentar cuatro bases en España (Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza), al tiempo que el franquismo dio un paso decisivo hacia su inclusión en la comunidad internacional tras la Guerra Civil. Sin embargo, la entrada de España en la OTAN en 1986 modificó sustancialmente lo pactado.

Hoy en día, la base de Zaragoza actúa como aeropuerto meramente logístico para EEUU (no tiene guarnición permanente) y la de Torrejón se usa para servicios civiles como la NASA. Y el control de Rota y Morón depende directamente de la OTAN, aunque en la práctica siguen siendo dos bases estadounidenses en España. Por eso, aunque teóricamente el uso de estas bases para conflictos internacionales tendrían que contar con la aprobación de la OTAN (no solo de EEUU), lo cierto es que el carácter unilateral de Trump podría hacer que el país norteamericano puentease a la alianza atlántica para atacar a Irán. Si George W. Bush ya lo hizo en Irak en 2003 sin el beneplácito de la ONU, no es descabellado que Trump lo haga ahora.