Un 'runner' se bate en duelo contra un puma...y logra salir vivo del combate

No suele ser lo habitual. Sólo ha pasado 20 veces en los últimos 100 años, pero esta vez, casi se cobra una vida. Un runner norteamericano, a punto estuvo de perder la vida tras ser atacado por un puma cuando entrenaba. Normalmente, los animales se alejan cuando ven a un runner, pero esta vez peleó contra el corredor que, sorprendentemente, salió con vida aunque con unos rasguños.

Travis Kayffman vio su vida en peligro hace unos días cuando se encontraba entrenando en el parque Lory State, en Colorado, Estados Unidos. Un puma le atacó, por lo que Kauffman tuvo que luchar contra el animal por su vida. Y ganó. Algunos periodistas le compararon con Chuck Norris y le preguntaron "¿qué hubiese hecho chuck Norris?". Kauffman afirmó que le famoso actor "habría salido sin ningún rasguño".

El corredor asfixió al puma hasta lograr matarlo para salvarse él. Un suceso que ha sido una de los sucesos más llamativos de la semana en Estados Unidos y que obligó a Kauffman a comparecer ante los medios dada la expectación generada y explicar lo ocurrido. El atacado cuenta que lo que experimentó contra el animal fue una especia de "combate de lucha libre".

Con buen sentido del humor, Kauffman compareción ante la prensa. "¿Quién está triste de que no sea Chuck Norris?", dijo al comienzo de su rueda de prensa. "Intentó atacarme en la cara... y yo intenté detenerle. Me mordió en la muñeca mientras me arañaba en la cara y en el cuello, parecía que el corazón se me hundía en el estómago", relató.

Le clavó palos y le tiró piedras, pero la capacidad de resistencia del animal contra él seguía y le había mordido en la muñeca. Fue entonces cuando Kauffman se las apañó para poner su pie sobre el cuello del puma y así estrangularlo hasta que acabó con él y pudo escapar sano y salvo.