Ucrania acusa a Rusia de destruir un laboratorio nuclear en Chernóbil

La Agencia Estatal de Ucrania para la Gestión de las Zonas de Exclusión denuncia la destrucción por parte del ejército ruso de un laboratorio para la gestión de desechos radiactivos en la central nuclear de Chernóbil, ocupada al inicio de la invasión de Ucrania. Un complejo con "importantes capacidades analíticas y de investigación" en el ámbito de la gestión de los desechos radiactivos situado en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil según datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Ucrania.

El laboratorio fue construido en 2015, con un coste de más de 6 millones de euros, parte eran fondos de la UE para la cooperación en seguridad nuclear y, según el comunicado, tenía equipos y capacidades analíticas únicas en Europa. Según el comunicado ucraniano, en el laboratorio había "muestras altamente activas y muestras de radionúclidos que hoy están en manos del enemigo" .La central nuclear de Chernóbil, tras el accidente de 1986, el más importante de la historia en este tipo de energía, no está operativa pero todavía requiere tareas de control, análisis y vigilancia.

El ejército ruso ocupó la central, situada al norte de Kiev, el pasado 24 de febrero y ha sido motivo de preocupación, junto al resto de centrales nucleares en Ucrania, para el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), ya que el personal que trabajaba allí quedó retenido sin posibilidad de descansar. Según informó el OIEA, el pasado domingo se completó la primera rotación de personal en la antigua planta nuclear de Chernóbil desde el inicio de la invasión rusa hace casi un mes, con lo que casi dos centenares de técnicos y personal de seguridad de la planta pudieron volver a sus casas para descansar.

28 días de invasión

El 24 de febrero inició la invasión rusa a Ucrania, ya cumplen 28 días desde el comienzo. Un conflicto que se ha librado ya miles de vidas. Sin embargo, en estas últimas horas, el Ministerio de Defensa de Ucrania señala que "No se han notado cambios significativos en la posición y naturaleza de las acciones de las fuerzas de defensa durante el último día". Lo que sí se ha observado, según Ucrania, son "más acciones activas de aviones enemigos en las últimas 24 horas", pero también actos de desobediencia civil porque "una gran parte de la población no apoya la política de los ocupantes y no tiene deseos de tomar las armas ".