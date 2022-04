Rusia amenaza con armamento nuclear si Suecia y Finlandia entran en la OTAN.

Mientras que occidente no cede y no deja de mostrar su apoyo a Ucrania con nuevos paquetes económicos para fortalecer su defensa contra el Kremlin. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, ha amenazado hoy con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN, Rusia "tendrá más oponentes registrados oficialmente", al tiempo que ha reflexionado sobre la pérdida del estatus no nuclear de la región báltica.

"Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido", escribió el expresidente y ex primer ministro en su cuenta de Telegram.

Estas duras palabras llegan en consecuencia a las informaciones del diario 'The Times', según las cuales, ambos países estarían planeando presentar la solicitud de ingreso. Una decisión que los estados nórdicos toman tras la cumbre entre los titulares de Exteriores la semana pasada en Bruselas. Funcionarios de ambos países habrían señalado el "gran error estratégico" de Rusia con la invasión de Ucrania, pues en estos momentos Finlandia y Suecia "están listas para unirse a la OTAN en verano".

Estados Unidos habría remarcado que este cambio de postura de los países nórdicos se trata de "una consecuencia directa" de la guerra en Ucrania. La membresía de la OTAN para Finlandia y Suecia fue un tema de conversación y múltiples sesiones durante las conversaciones que lo ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica tuvieron la semana pasada, donde participaron los dos países del norte de Europa, según ha sostenido un funcionario estadounidense al diario británico.

Tanto Finlandia como Suecia forman parte de los miembros asociados a la Alianza Atlántica, un grupo que está conformado por 40 países, entre el que se encuentra Ucrania, uno de los países que a raíz del conflicto iniciado dentro de sus fronteras solicitó con urgencia el ingreso en la organización. No obstante, para formar parte de esta hay que cumplir una serie de requisitos y los trámites llevan un tiempo, por lo que el país ucranio desistió y pasó a pedir apoyo tanto en materia defensiva como humanitaria.