Ucrania y Rusia pactan un borrador de 15 puntos para poner fin a la invasión

El fin del conflicto está cada vez más cerca. Ucrania y Rusia han logrado avances significativos en un plan de 15 puntos que garantizaría un alto el fuego y la retirada de las tropas rusas siempre que Kiev se comprometa con la neutralidad, según adelantó este miércoles el diario 'Financial Times'. El periódico británico, que cita a tres fuentes implicadas en las negociaciones, señala que las misiones de ambos países abordaron el lunes este borrador de acuerdo, que implicaría que Ucrania renuncia a incorporarse a la OTAN y a acoger bases militares extranjeras a cambio de recibir la protección de países como Estados Unidos, Turquía o el Reino Unido.

Sin embargo, el FT recuerda que tanto esas garantías de protección por parte de países occidentales como el futuro estatus de los territorios ucranianos ocupados por Rusia desde 2014 suponen escollos importantes en el desarrollo de las conversaciones. Kiev reivindica que el modelo de neutralidad aceptable para el país debe ser "propio" y no inspirarse en otros como los de Suecia o Austria -como a priori pretende Moscú-, aunque abre la puerta a abandonar su reclamación de integrarse en la Alianza Atlántica. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reconoció este martes que las posiciones en las negociaciones son ahora "más realistas", aunque hasta ahora se desconocían los detalles de esas conversaciones.

El plan de 15 puntos prevé que Ucrania mantenga sus fuerzas armadas, pero permanezca al margen de alianzas militares con otros países. Igualmente, según esa misma fuente, se garantizarían derechos de protección para la lengua rusa en Ucrania, cuyo uso está muy extendido aunque el ucranio es la única lengua oficial. El borrador aborda de igual manera asuntos humanitarios, según un asesor de Zelenski citado por el FT, quien reconoce que Kiev estaría dispuesto a abordar por separado el estatus de Crimea y de los territorios del Donbás, cuya independencia fue reconocida por Moscú antes del comienzo de la invasión, el pasado 24 de febrero. Pese a todo, el acuerdo contemplaría en cualquier caso una retirada total de las tropas rusas del territorio por el que han avanzado desde el día de la invasión.

Pese a todo, Rusia aseguró que no se trata de "reunirse por reunirse" sino que el encuentro debe ser para llegar a un acuerdo sobre la guerra abierta. "Nuestro presidente ha declarado en repetidas ocasiones que no impide que se celebre una reunión de este tipo. Sin embargo, estas reuniones no deben ser sólo por reunirse. Hay que llegar a algún acuerdo", afirmó el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, tras reunirse hoy en Ankara con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

"Dijeron que cumplirían sus promesas pero no fue así. Hemos aprendido la lección"

Lávrov acusó a las autoridades ucranianas de solicitar negociaciones y reuniones sin estar dispuestas a llegar a un acuerdo. El ministro denunció que Ucrania ha rechazado hasta ahora cumplir los Acuerdos de Misnk, pactados en 2015 para intentar una solución al conflicto militar entre separatistas prorrusos en el este de Ucrania y el Gobierno central.

"Dijeron que cumplirían sus promesas, pero no fue así. Hemos aprendido la lección. Preferimos tener conversaciones concretas", señaló Lavrov, quien recordó que se mantienen las negociaciones mediante videoconferencia entre ambas partes. Previamente Lavrov había dicho que se "está cerca" de obtenerse un acuerdo con Ucrania sobre las garantías de seguridad que reclama Moscú.

Al respecto, el ministro ruso insistió hoy tras reunirse con Cavusoglu en que el objetivo de Moscú sigue siendo la desmilitarización de Ucrania. El ministro turco, por su parte, volvió a mostrar la disposición de su país de organizar una cumbre entre Putin y Zelenski. "Hay decisiones que deben ser tomadas por los líderes cuando se alcanza el consenso. En este momento, nos gustaría organizar una reunión de este tipo. También se lo dijimos a los ucranianos", dijo Cavusoglu, que mañana se reunirá con el ministro ucraniano de Exteriores en Kiev.

Ataques a infraestructuras sanitarias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado este miércoles que se han producido un total de 43 ataques contra infraestructuras sanitarias en Ucrania desde el inicio de la guerra, si bien ha aclarado que aún no se sabe el número total de víctimas y de personas heridas. "Seguimos pidiendo que cesen los ataques a la sanidad", ha reclamado Tedros, para recordar que hay más de 300 instalaciones sanitarias a lo largo de las líneas de conflicto o en zonas que ahora controla Rusia, y otras 600 a menos de 10 kilómetros de la línea de conflicto.

Así, ha hecho hincapié en que ya se han establecido líneas de suministro a muchas ciudades de Ucrania, aunque ha advertido de que "siguen existiendo desafíos con el acceso". "Hasta ahora, hemos enviado unas 100 toneladas métricas de suministros, incluyendo oxígeno, insulina, material quirúrgico, anestesia y kits de transfusión de sangre", ha enumerado.

"También se han entregado otros equipos, como generadores de oxígeno, generadores eléctricos y desfibriladores, entre otros", ha añadido, para anunciar que esperan enviar otras 108 toneladas métricas. Asimismo, ha avanzado el despliegue de 20 equipos médicos de emergencia de expertos de muchos países a Ucrania, a la espera de una solicitud formal de asistencia del Ministerio de Sanidad de Ucrania. "Se están gastando enormes cantidades de dinero en armas. Pedimos a los donantes que inviertan en garantizar que los civiles de Ucrania y los refugiados reciban la atención que necesitan", ha reclamado el director general de la OMS.