Putin dispara las materias primas... y él está sentado en una gigantesca reserva. 

El 3 de marzo pasado, el precio del gas alcanzó los 177 euros por megawatio-hora. Un mes antes estaba a 77 euros. Ha subido un 129%. El 3 de marzo el precio del petróleo estaba 113 dólares. Hace un mes estaba a 91. Ha subido un 59%.

Gas, petróleo, pero también metales, minerales, diamantes… En las últimas semanas, los precios de las materias primas se han disparado. La inmensa mayoría de esas materias primas se comercian en los mercados internacionales en dólares o en euros. De modo que los países que tienen reservas o producen y venden esas materias primas, obtienen más ingresos, y además, han visto que sus reservas han subido de valor.

“Los precios mundiales de las materias primas van camino de la mayor recuperación semanal en más de 50 años, y los precios del gas natural en Europa han alcanzado un nuevo récord, ya que la guerra en Ucrania desencadena ‘movimientos excepcionales’ en las materias primas, desde el petróleo hasta el trigo”, afirmaba Financial Times, el pasado 3 de marzo.

“El índice S&P GSCI, un amplio barómetro para el precio de las materias primas mundiales, ha subido un 16% esta semana, dejándolo en camino hacia el aumento más pronunciado en los registros que se remontan a 1970... Ahora está en su nivel más alto desde 200”, añadía el FT.

¿Cómo puede impactar esto en Rusia? Es el país más grande de Europa y el más grande del mundo. Abarca desde las fronteras de Polonia, casi en el centro de Europa, hasta la isla de Sajalín, al norte de Japón. En sus 17,1 millones de kilómetros caben cuatro veces la Unión Europea. Por esa extensión, también es uno de los países con mayores reservas de materias primas del mundo.

Se estima que sus recursos minerales podrían valer 75 billones de dólares. Hoy mucho más. Es el mayor productor de magnesio, aluminio, arsénico, cobre, nitrógeno, caliza, paladio, silicio y vanadio. Sus minas contienen cantidades inmensas de plata, oro, plomo, carbón, molibdeno, yeso, zinc...

El caso de Siberia

En Rusia, en concreto en Siberia, están las cuartas mayores reservas del mundo de níquel. El níquel es un mineral estratégico pues sus aleaciones se emplean en la industria siderúrgica y militar. La mayor empresa de níquel del mundo es la rusa Norilsk, según la web Seekingalpha. Se considera a Norilsk Nickel el mayor productor de níquel y paladio del mundo. El níquel es uno de los minerales esenciales para la fabricación de baterías de los móviles.

También en Siberia están las mayores reservas de diamantes del mundo: están situadas en la república de Sajá, y se calcula que poseen reservas de 650 millones de quilates de diamantes. Con su producción 25 millones de quilates al año, Rusia produce el 30% de los diamantes del mundo. El precio del quilate en marzo de este año en los mercados internacionales ha subido a niveles de 2012, cuando llegó a uno de sus niveles históricos. Al estar en territorio ártico, la explotación de estas minas es extremadamente severa. Solo por poner un ejemplo, en esa república de Sajá está la ciudad de Oymiakon, considerada la más fría del mundo: en invierno supera temperaturas de 50 grados bajo cero y su suelo es de permafrost.

Solo Siberia tiene 13,1 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a 26 veces España y tres veces todos los 27 países de la UE. La taiga siberiana, llena de conníferas, es la mayor superficie forestal del planeta. Casi la mitad de la superficie de Siberia está formada por bosques, por lo cual es el mayor productor de madera y celulosa del mundo.

También Siberia es el seno de las reservas probadas de gas mayores del planeta. Según BP Statistics, alberga 47,8 billones de metros cúbicos de gas. Además, Rusia es el mayor productor de gas natural del mundo y tiene la mayor empresa del gas natural, Gazprom. Rusia suministra el 40% del gas que se consume en la UE. La dependencia del resto de Europa es tan acusada, que entre los bancos rusos sancionados por EEUU y la UE no está el grupo de bancos a través de los que se paga el gas a Rusia. Sancionar a esos bancos sería como cortar el gas a Europa.

En cuanto al petróleo, las reservas probadas son de 107.000 millones de barriles, las sextas del mundo. Es el tercer productor del mundo de petróleo, con 10,6 millones de barriles al día. Además, es el tercer país que más petróleo refina después de EEUU, lo cual, como decía un militar español, hace poco creíble que sus carros de combate se hayan quedado sin combustible en Ucrania.

A pesar del conflicto de Ucrania, Rusia sigue suministrando petróleo a sus principales clientes asiáticos. Alrededor del 70% de los yacimientos petrolíferos de Rusia están ubicados en la región siberiana de Janty-Mansisk. Esa gran región autónoma posee Samotlor, que es el campo petrolero más grande de Rusia y el sexto más grande del mundo, según la publicación GeoExpro. La región ahora aporta más del 50% de la producción total de petróleo de Rusia.

Janty-Mansisk es sede de los cuarteles generales de principales gigantes petroleros y gasísticos del país, incluidos Rosneft, Lukoil y Gazprom-Neft. “Enormes torres de perforación sobresalen de los bosques de abedules, mientras que las bengalas de gas arden sobre las copas de los árboles, y las carreteras y tuberías atraviesan el paisaje”, dice la publicación GeoExpro. Desde el punto de vista energético, Rusia es con Noruega, el único país europeo que puede autoabastecerse de hidrocarburos.

Se cree que Siberia alberga muchas más reservas de estos combustibles fósiles de los que la humanidad puede imaginar. Si están inexplorados es por el coste que supone perforar y encontrar vetas de hidrocarburos en la vasta extensión siberiana. Gran parte de Siberia está cubierta por el permafrost, una capa permanente de hielo, que hace la exploración una tarea dificultosa.

En las pasadas décadas, Rusia ha ido construyendo infraestructuras de transporte de productos como el gas y el petróleo o minerales para acceder mejor a los mercados asiáticos, especialmente a China, que se ha convertido en su segundo mejor cliente después de la UE. Rusia ha construido decenas de miles de kilómetros de oleoductos y gasoductos, pero también ha mejorado los ferrocarriles y ha modernizado los puertos para conectarse con Asia.

Para China, la situación de su vecino ruso es ideal ya que importa muchos recursos minerales básicos de lugares remotos

Para China, la situación de su vecino ruso es ideal. Actualmente China importa muchos recursos minerales básicos de lugares remotos como Australia, Brasil y Sudáfrica. Son viajes son largos y costosos. La carga de sube en los puertos de Brasil y tiene que viajar a Shanghái por mar lo cual toma hasta 35 días. En el caso de Sudáfrica requiere 20 días y si hablamos de Australia, que está más cerca, son alrededor de 14 días. En cambio, hacer un viaje desde el puerto ruso de Vanino, en el extremo oriental de Siberia, supone solo 4 días. Vanino es un terminal adonde llegan los oleoductos rusos. Además, alberga una refinería y es un puerto de embarcación de carbón.

Ya en 2013, Artem Volantes, representante de la empresa rusa En+ Group, dijo a la CNBC que “el transporte por ferrocarril desde el este de Siberia a través de Mongolia tomará solo un día [a China]. Con los precios del petróleo subiendo cada vez más, los costos de transporte de las materias primas también aumentarán y esto hará que las materias primas siberianas sean más competitivas a largo plazo”.

Desde el punto de vista económico, Putin ha desarrollado su propia Unión Europea, pero mirando al otro lado. Según un informe elaborado por el Center for Strategic and International Studies, “la Unión Económica Euroasiática (EAEU) de Putin armoniza los procesos aduaneros para crear un mercado único entre Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán”. Además, gracias a su relación personal, Xi Jing-Pin, presidente de China, Putin quiere vincular su país a la Iniciativa de la Franja y de la Ruta (Belt and Road Initiative), un gigantesco proyecto chino para construir infraestructuras terrestres y marítimas que conecten a China con el mundo.

“Las visiones económicas características de Xi y Putin incluso parecen complementarias a primera vista. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de Xi ha dado rienda suelta a las empresas chinas para que construyan carreteras, vías férreas, cables de fibra óptica y otras infraestructuras sólidas en todo el súper continente euroasiático y más allá”, dice el informe.

Por último, sobre la independencia energética, aparte de sus inmensas reservas de gas y petróleo, Rusia cuenta con 37 reactores nucleares. Rusia es una de las mayores potencias de energía nuclear del mundo. Está construyendo tres reactores más y ha cerrado diez. El 20% de su energía eléctrica es de origen nuclear, y esperan incrementar este porcentaje porque ha planeado levantar casi 30 reactores en las próximas décadas. Esta construyendo veinte reactores para exportar. Es el único país con un reactor nuclear flotante del tipo SMR (tamaño más reducido). Está en el barco Akademik Lomosonov que está atracado normalmente en el puerto de Tevek, cerca del estrecho de Bering. Es el reactor nuclear más septentrional del mundo. Rusia es el séptimo productor mundial de uranio. El año pasado produjo 2,8 millones de toneladas, según la World Nuclear Association.

En resumen, al mismo tiempo que Rusia es castigada económicamente con un severo aislamiento financiero, el país posee unos recursos minerales y energéticos inimaginables, y casi inagotables. Lo cual hará más difícil aislar o estrangular a Putin. Con la invasión de Ucrania, Putin ha logrado revalorizar sus reservas y, además, ha tejido una amplia red de socios internacionales hacia oriente y al sur de Rusia para no depender de Occidente.