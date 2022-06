Rusia tacha de "añadir leña al fuego" el suministro de armas de EEUU a Ucrania

Rusia da un paso más en sus amenazas y tras aumentar la lista de países a los que ha cortado el suministro de gas por no pagar en rublos ahora el Kremlin alertar de que el suministro de armas de EEUU a Ucrania añade leña al fuego y de que embargar el crudo ruso afectará al mercado mundial. "Estas sanciones, desde luego, afectarán a todo el continente: a los europeos y a nosotros, y a todo el mercado energético mundial", dijo el portavoz de Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Agregó que Rusia está buscando redirigir a mercados alternativos los volúmenes de petróleo que se verán afectados por las sanciones europeas.

Rusia recauda 800 millones de euros al día con la venta de petróleo a la Unión Europa, recursos que emplea, entre otros fines, para financiar su campaña militar en Ucrania. "No podemos seguir financiando la guerra en Ucrania. Esta decisión cumple con ese objetivo", dijo el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, en una entrevista publicada este martes en la web de "Le Figaro".

Le Maire aludió así al sexto paquete de sanciones aprobado en la madrugada del lunes en Bruselas, que incluye el veto al 90 % del crudo ruso hasta finales de año pero excluye el petróleo que abastece a Hungría, Eslovaquia y República Checa por el oleoducto Druzhba. Según el ministro, el PIB ruso caerá el 10 % a finales de año debido a las sanciones impuestas por Occidente.

Contra el rearme de Ucrania

Además, el Kremlin no solo ha amenazado con las potenciales consecuencias que supondrá el corte del gas al mercado mundial, sino que ha advertido del peligro que supone el aumento del envío de armas a Ucrania por parte de EE.UU, lo que dice que 'alimenta el riesgo de un choque'. Algo que Rusia considera que no favorecen la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev, sino que añade "leña al fuego" del conflicto armado, afirmó hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Estos suministros no favorecen en el liderazgo ucraniano el deseo de reanudar las conversaciones de paz. Consideramos que EEUU atiza las llamas con determinación y diligencia para combatir contra Rusia hasta el último ucraniano", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria. El representante del Kremlin añadió que Moscú desconfía de Kiev, al comentar las palabras del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró que no usaría los sistemas de lanzaderas múltiples para atacar territorio ruso.

"No confiamos. Para confiar hay que tener la experiencia de promesas cumplidas. Lamentablemente, carecemos totalmente de esta experiencia", alegó. Peskov recordó que Zelenski prometió durante su campaña electoral poner fin a la guerra en el Donbás, algo que no cumplió, y añadió que "los acuerdos de Minsk no se cumplieron por culpa de la parte ucraniana"."Por ello no contamos un suficiente crédito de confianza respecto a la parte ucraniana", recalcó.

Respecto al riesgo de que Ucrania utilice este nuevo armamento estadounidense para alcanzar territorio ruso, señaló que "nuestras entidades competentes, tanto el Ministerio de Defensa como la guardia fronteriza, ven los riesgos, los valoran sistemáticamente y toman las medidas correspondientes". La víspera, Zelenski aseguró que Ucrania "no tiene la intención de atacar a Rusia", al comentar declaraciones de algunos medios estadounidenses de que los sistemas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) prometidos por Washington a Kiev podrían alcanzar territorio ruso."No estamos interesados en Rusia, no combatimos en su territorio", añadió el mandatario ucraniano.