Rusia insta a los bancos y empresas a prohíbir el reparto de dividendo en 2022

El Banco Central de Rusia (BCR) hace un llamamiento a los bancos y a las empresas no financieras y les recomienda no repartir dividendos en 2022, pese a haber permitido a las instituciones financieras el incumplimiento de los requisitos de capital debido al impacto de las sanciones occidentales en la economía del país. "En vista de la difícil situación económica, el Banco de Rusia recomienda negarse a pagar dividendos en 2022 a los bancos (...), así como a las instituciones financieras no crediticias", indicó en un comunicado, en el que anunció nuevas medidas para apoyar al sector financiero

La entidad monetaria rusa recordó que se permite a las instituciones crediticias, en las condiciones actuales, un incumplimiento de los márgenes de adecuación del capital, es decir de los requisitos de capital, pero en todo caso deben "limitar el pago de dividendos y bonos a la gerencia". El ministro de Finanzas, Antón Siluánov, señaló recientemente que su departamento propondrá abandonar la política de dividendos por parte de los bancos con respecto a los resultados de 2021, pese al hecho de que el año pasado "fue probablemente el más exitoso en tiempos recientes".

Los mayores bancos con participación estatal, Sberbank y VTB planeaban antes de ser incluidos en la lista de sanciones occidentales repartir el 50% de sus beneficios netos de 2021 en dividendos. Los máximos responsables de Sberbank y VTB, Herman Gref y Andréi Kostin, respectivamente, enviaron a mediados de marzo una carta al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, en la que calculaban las pérdidas combinadas de los dos mayores bancos en casi 600.000 millones de rublos (7.358 millones de dólares).

Los máximos responsables de Sberbank y VTB, Herman Gref y Andréi Kostin, respectivamente, enviaron a mediados de marzo una carta al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, en la que calculaban las pérdidas combinadas de los dos mayores bancos en casi 600.000 millones de rublos (7.358 millones de dólares). La misiva, según la agencia Interfax, también subrayaba que, según el Banco de Rusia, las pérdidas del sistema bancario en 2022 se situará en hasta 5,8 billones de rublos (71.381 millones de dólares).