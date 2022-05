Rusia formaliza su amenaza y dejará de suministrar gas a Finlandia este sábado

Las autoridades rusas ya alertaron del corte de suministro de gas a todos aquellos países que no realizaran los pagos en rublos, haciendo caso omiso a las estipulaciones del contrato que detallaban que debían de realizarse en euros o dólares. Una advertencia que lanzó el país soviético como respuesta ante las numerosas sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional al país con motivo del conflicto desencadenado en Ucrania y que hoy parece tomar forma. Finlandia será desde mañana uno de los primeros en sufrir la amenaza, día en el que Gazprom procederá a cortar este el suministro de gas, según la notificación que ha hecho pública la firma finlandesa Gasum.

De acuerdo con el comunicado de Gasum, el servicio ruso se interrumpirá a las 7.00 horas de este sábado. No obstante, la compañia se compromete a mantener el servicio gracias al suministro que llegue por el gasoducto Balticconnector, que conecta Finlandia y Estonia. El presidente de Gasum, Mika Wiljanen, ha considerado "muy lamentable" el corte ruso, pero en un comunicado ha defendido que ya venían preparándose para esta situación y, por tanto, el suministro está garantizado para los próximos meses. El gas representa el 5 por ciento del consumo energético total de Finlandia.

Rusia ya había cerrado el mes pasado el grifo de Polonia y Bulgaria, en virtud de un decreto con el que el presidente ruso, Vladimir Putin, buscaba penalizar a los países "hostiles" obligándoles a abrir dos cuentas en Gazprombank, una en divisa extranjera y otra en rublos.

Aceptación de las exigencias

Vladimir Putin, presidente de Rusia exigió a todos los países el pago en rublos. Una medida que Polonia, Bulgaria o Finlandia no han aceptado. Sin embargo, muchos países han aceptado las exigencias, según el Kremlin, el que asegura que alrededor de la mitad de los 54 clientes extranjeros que tiene la empresa Gazprom han abierto ya una cuenta en rublos, requisito imprescindible de Moscú para garantizar el suministro de gas a países que considera "hostiles". El viceprimer ministro, Alexander Novak, ha prometido que en los próximos días el Gobierno divulgará la lista, si bien ha recordado que los tiempos de pago no siempre corresponden con los de entrega. "Los suministros de abril, por ejemplo, se pagan en mayo", ha explicado, según la agencia TASS.