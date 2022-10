Rusia no exportará petróleo a los países que no respeten los precios de mercado e intenten limitarlos, ha advertido este miércoles el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, al comentar la decisión de Occidente de fijar un tope al precio del crudo ruso. "A nosotros no nos conviene suministrar petróleo a los consumidores que se sumen a la limitación de precios en caso de que este mecanismo se implemente. Solo suministraremos petróleo a quienes cumplan con los mecanismos de precios generados por el mercado", ha afirmado a la televisión rusa.

Novak, que ha participado este miércoles en la conferencia ministerial de la OPEP+, ha rechazado ese tipo de mecanismos porque van en contra del mercado. "Estos precedentes dañan gravemente al mercado energético. Esto conduce solo al déficit, al crecimiento de los precios, y serán los consumidores los que pagarán por ello si se implementa este mecanismo", ha avisado. Según el viceprimer ministro ruso, Moscú considera confortable un precio de 70 dólares por barril, que es el nivel considerado en el presupuesto del país.

Al comentar la decisión de reducir la oferta petrolera de la OPEP+ en 2 millones de barriles diarios, Novak ha dicho que la cuota rusa bajará de 11 a 10,5 millones de barriles diarios, algo que no afectaría gravemente a la producción rusa, que durante los últimos tiempos no superaba los 9,9 millones. El representante ruso ante la OPEP+ ha defendido la decisión tomada por el cártel, que ha justificado en la necesidad de equilibrar el mercado en vistas a la ralentización de la economía global y los riesgos de una recesión.

La decisión de la UE

Los estados miembro de la Unión Europea han llegado a un acuerdo este miércoles para aprobar la nueva ronda de sanciones contra Rusia, que incluirá un tope al precio del petróleo ruso, y que responde a la escalada del conflicto en Ucrania tras los referéndum ilegales y la anexión de cuatro regiones ucranianas ocupadas por el Ejército ruso. Según ha confirmado la Presidencia checa del Consejo, los Veintisiete han llegado esta mañana a un "acuerdo político" a nivel de embajadores para adoptar la octava tanda de sanciones contra Moscú desde el inicio de la agresión militar a Ucrania.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido el acuerdo de los embajadores europeos y ha celebrado que la UE se mueve "rápido y firme" ante las maniobras de Rusia. "Nunca aceptaremos los falsos referéndums ni ningún tipo de anexión. Estamos determinados a continuar haciendo que el Kremlin pague", ha señalado. En todo caso, fuentes europeas indican que ahora se tiene que terminar de redactar el texto y adoptarlo por procedimiento escrito, por lo que las nuevas medidas restrictivas verán la luz la mañana del jueves, antes del arranque de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Praga