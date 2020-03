Los motines en las prisiones de Italia por el virus se extienden y dejan seis muertos

Seis presos de la cárcel de Módena (norte de Italia) han muerto en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por la crisis del coronavirus, mientras se extienden los motines en otras prisiones del país, como Milán. La magistratura investiga ya la causa de las muertes aunque no se cree que estén vinculadas a la violencia del motín en sí, sino al abuso se estupefacientes durante el desconcierto de las protestas.

Al menos tres de los reclusos murieron tras saquear la enfermería de la cárcel de Módena el domingo, mientras quede los otros tres aún debe esclarecerse la causa, explican a la agencia Efe fuentes del sindicato Coordinación Nacional de la Policía Penitenciaria (CNPP). Desde el Ministerio de Justicia confirman también esta tesis, pues dos cadáveres no presentaban "señales de lesiones físicas" y el otro de cianosis, coloración negruzca de la piel por problemas circulatorios. La cárcel ha sido vaciada este lunes para las pesquisas y los presos han sido trasladados a otras instalaciones.

El motín en Módena comenzó contra las restricciones en el régimen de visitas impuestas por el Gobierno italiano para tratar de contener la propagación del coronavirus, que ya suma en Italia 366 muertos y 6.387 contagiados, sobre todo en el norte del país. Las protestas siguen actualmente activas en otras partes del país como en Milán (norte), donde algunos reclusos se han subido al tejado de la penitenciaría de San Vittore; pero también en Prato (Centro) y Foggia, Bari y Palermo (sur), indicaron las mismas fuentes. Una de las más importantes fue anoche en Pavia (norte), sofocada a última hora del domingo, donde los presos del centro de Torre del Gallo tomaron a dos policías como rehenes y liberaron a varios reos.

También hubo ayer protestas en las penitenciarías de Nápoles, Salerno o Frosinone, en el sur, y en las de Alessandria y Vercelli, ambas ciudades en las nuevas zonas aisladas por el Ejecutivo, en la región norteña de Piamonte.

Para el secretario general del Sindicato Autónomo de la Policía Penitenciaria (SEPPE), Donato Capece, se trata de "intentos para instrumentalizar las decisiones del Gobierno" para "destruir celdas y prisiones". En la cárcel napolitana de Poggioreale unos mil reclusos se amotinaron y causaron destrozos hasta inhabilitar por completo el ala derecho del edificio, animados desde fuera por sus parientes, denuncia la Organización Sindical Autónoma OSAPP en un comunicado. Los desperfectos suman "cientos de miles de euros" y la revuelta fue sofocada gracias a la intervención de cientos de agentes llegados incluso de otros lugares, explica el secretario del OSAPP, Leo Beneducci.

¿Restricciones en toda Italia?

Mientras, el ex viceprimer ministro italiano y líder del partido ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ha reclamado este lunes a las autoridades italianas que amplíen a toda Italia las medidas restrictivas de emergencia impuestas en Lombardía por el brote del nuevo coronavirus. "Hospitales en declive, contagios en aumento, revueltas y evasiones en las cárceles, desplome en la bolsa, ahorros perdidos. He escuchado a los aliados, he telefoneado al primer ministro (Guiseppe) Conte para pedirle una reunión. Estoy cerca de todas las personas que sufren y que tienen miedo", ha afirmado el exministro del Interior italiano, en un mensaje publicado en su página de Facebook.

Salvini ha subrayado que hay que "poner seguridad en el país" con la ampliación de las medidas de emergencia sanitaria en la llamada 'zona roja "a todo el territorio nacional". "La salud de los italianos es lo primero de todo", ha indicado.