El experimento de Suecia contra el virus: sin confinamiento y colegios abiertos

Suecia se ha convertido en un caso aparte a la hora de luchar contra el coronavirus. Mientras los principales países europeos y otros del mundo como Estados Unidos aplican medidas restrictivas como el confinamiento, en el país escandinavo la respuesta a la pandemia es completamente diferente, tal y como señala el diario 'Financial Times'.

Los ciudadanos suecos sufren restricciones muy livianas en comparación con las de Francia, España, Alemania, Italia o Portugal, por ejemplo. Los colegios para niños hasta los 16 años siguen abiertos, muchos trabajadores siguen yendo a sus oficinas y los trenes y buses están llenos esta semana en Estocolmo.

Hasta la fecha, las principales medidas del gobierno sueco han sido prohibir eventos de más de 500 personas, cerrar las universidades y aconsejar a los empleados que se queden en casa... si es posible. Además, las autoridades ordenaron a los restaurantes y cafeterías servir a los clientes en las mesas, no en las barras.

Johan Carlson, máximo mandatario del sistema público de salud sueco, defendió la decisión del Gobierno, diciendo que el país "no puede aplicar medidas draconianas que tienen un impacto limitado en la epidemia y noquean las funciones de la sociedad".

Eso sí, señaló que el número de muertes al años en el país, que ronda las 90.000, podría "aumentar significativamente" si el sistema santiario colapsaba.

Hasta la fecha ha habido más de 2.000 contagios en Suecia por coronavirus, con 33 muertes, una cifra muy baja comparada con las más de 6.000 muertes en Italia y las más de 4.000 en España.

Expertos suecos discrepan de estas medidas para frenar el coronavirus

Mientras el epidemiólogo del estado Anders Tegnell señala que el "futuro es manejable" y apoyar que se mantengan los colegios abiertos para garantizar el cuidado de los niños de los trabajadores sanitarios, varios expertos en salud en el país critican la propuesta.

Para Joacim Rocklov, epidemiólogo en la Universidad de Umea, las autoridades suecas han tomado enormes riesgos para la salud pública. "No veo por qué en Suecia será diferente a otros países. Esto es un enorme experimento. No tenemos ni idea de si saldrá bien o nos llevará en la mala dirección", indicó al 'Financial Times'.

Suecia descartó que estuviese siguiendo una estrategia de "inmunidad grupal", que consiste en que un amplio grupo de la población contraiga el virus con el fin de que la sociedad se vuelva inmune. En su lugar, busca ralentizar la expansión de las infecciones y asegurarse de que su sistema de salud no colapsa.