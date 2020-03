La última 'esperanza' de los millonarios de EEUU para frenar a Bernie Sanders

El 'supermartes' es la fecha más importante para el Partido Demócrata en unas primarias en las que Bernie Sanders amenaza con derrotar al 'establishment' de la formación. Tan solo horas antes de la importante cita, los candidatos Pete Buttigieg y Amy Klobuchar anunciaron que se retiraban de la carrera demócrata para mostrar su apoyo a Joe Biden en un intento de reconfigurar el tablero de las primarias y hacer frente al aspirante más izquierdista del partido.

Así, catorce estados han acudido a las urnas este martes para elegir al candidato favorito para hacer frente a Donald Trump en las elecciones de noviembre. La jornada es crucial: 1.357 delegados estarán en disputa y podrán definir al futuro candidato, que deberá sumar en total 1.991 delegados para alzarse con la nominación.

La retirada de estos dos candidatos se ha visto como un intento 'in extremis' de derrotar a Sanders y mantener la línea política tradicional del partido. Tras la caída de Bloomberg en los debates y la salida de Buttigieg este domingo, en la formación ya resuena la frase "cualquiera menos Bernie" y ahora todas sus esperanzas recaen en que Joe Biden logre los apoyos necesarios tras su victoria en el caucus de Carolina del Sur el pasado sábado y tras haber logrado revitalizar su campaña en las últimas semanas.

Hasta ahora han sido tres los excandidatos demócratas que se han decantado por apoyar a Biden en vez de dividir más al ala conservadora de la formación. Buttigieg, Klobuchar y Beto O'Rourke aprovecharon el 'rally' en el estado de Texas para mostrar su apoyo al que fue la mano derecha de Obama. Este es el segundo estado más grande del país y uno de los más importantes en la carrera de Biden después de que la victoria de Sanders en California, el estado con más delegados de todo el país, se dé casi por hecha. Con estos movimientos, desde la formación intentarán unir a todos los votantes de estos candidatos ante las propuestas antisistema de Sanders para mantener a sus grandes donantes afines al partido.

Sin embargo, estos movimientos no parecen alterar a Sanders, que dijo que "la puerta está abierta" a los "millones" de votantes de los excandidatos. Sanders se mantiene como el favorito en la carrera y detenerlo no será una tarea sencilla. El candidato recaudó más de 40 millones de euros de donantes pequeños y su popularidad se ha disparado en las últimas semanas gracias a una organizada campaña electoral. "Soy una amenaza para el ala corporativa del Partido Demócrata. Durante demasiado tiempo, la formación y los líderes han estado yendo a las casas de los ricos para recaudar dinero y han ignorado a la clase trabajadora y la clase media ", ha dicho el candidato a la cadena de televisión 'ABC News'.

"La búsqueda de una alternativa a Sanders no se trata de un candidato en especial sino de cualquier candidato que pueda detener al senador de Vermont que dice que los billonarios no deberían de existir", señala el diario 'The Nation'. Según un estudio de MarketWatch, la única manera de lograr que Biden se convierta en una alternativa real frente a Sanders es si el expresidente gana con ventaja en los estados del Sur -Alabama, Carolina del Norte, Tennesse y Texas, entre otros- o si el magnate Michael Bloomberg se retira de la contienda demócrata, algo que ya ha dicho que no hará.

Eso sí, si algo está claro es que a pesar de su liderazgo el partido no dará su brazo a torcer. Los demócratas seguirán presionando para negarle el trono a Sanders y evitar la revolución política que promete.