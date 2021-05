Tensión con Bielorrusia: la UE tantea la sanción como primer tema de la cumbre.

La aplicación de sanciones a Bielorrusia tras el desvío y aterrizaje forzoso ayer, domingo, en Minsk de un vuelo de Ryanair en el que viajaba el periodista bielorruso Román Protasevich, quien fue obligado a descender y arrestado, será el primer punto de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que arranca hoy en Bruselas, informó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. "Naturalmente, el primer punto en el orden del día será la situación en Bielorrusia. Lo que ocurrió ayer fue un escándalo internacional. Trabajamos en sanciones, estarán en la mesa del Consejo Europeo", dijo Michel a su llegada a la cumbre extraordinaria, en cuya agenda se ha colado el incidente del vuelo.

El presidente del Consejo señaló que "la vida de civiles, y especialmente de civiles europeos, se han puesto en peligro". "Esto es una amenaza para la seguridad internacional y para la aviación civil" y la UE dará una "reacción firme", dijo Michel sobre la posible aplicación de nuevas sanciones al régimen del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Según confirmaron a EFE fuentes europeas, los líderes discutirán la posibilidad de prohibir a Belavia -la compañía aérea bielorrusa- aterrizar en aeropuertos de la UE; suspender los vuelos de las compañías comunitarias sobre el espacio aéreo de Bielorrusia, así como todo el tránsito, incluido el terrestre, desde ese país a la UE. La Comisión Europea ha convocado hoy al embajador bielorruso en Bruselas para trasladarle su rechazo a lo acontecido y exigir la liberación de Protasevich.

Varios de los Estados miembros han pedido que se sancione a Bielorrusia por el desvío del vuelo y la detención de Protasevich, decisión que requiere la unanimidad de los Veintisiete. Tras Bielorrusia, los líderes abordarán la relación estratégica de la Unión Europea con Rusia, punto que sí estaba en la agenda y que se tratará con una perspectiva de "unidad, solidaridad y firmeza".

La reunión de esta noche también servirá para preparar la cumbre entre la UE y Estados Unidos del próximo mes de junio, la primera del presidente estadounidense, Joe Biden, así como los acuerdos con el Reino Unido sobre la aplicación del Brexit y la situación en Palestina e Israel, añadió Michel en la primera jornada de una cumbre que continuará mañana, martes, con asuntos como la Covid-19 o la política climática.

Otros cuatro pasajeros además del periodista disidente detenido abandonaron el vuelo operado por Ryanair cuando el domingo fue forzado a aterrizar en Minsk por orden de las autoridades bielorrusas, un incidente que la Unión Europea califica de "inaceptable e ilegal" por haber puesto en riesgo la seguridad del pasaje, en su mayoría europeos. El aparato llegó a enviar una veintena de avisos de retraso en el despegue durante las más de siete horas que permaneció en Minsk, mensajes en los que informaba de que "no estaba preparado o autorizado a despegar", según un informe de Eurocontrol al que ha tenido acceso Europa Press.

Durante la escala obligada en Minsk abandonaron el avión cinco de los 117 pasajeros abordo y no volvieron a subir para finalizar la ruta hasta Vilna, de acuerdo al mismo documento, que no precisa las condiciones en que desembarcaron. Hasta el momento ha trascendido que en el avión viajaban y han sido arrestados el periodista disidente Roman Protasevich y su pareja, Sofia Sapega, pero no se ha informado de más detenciones.

La compañía Ryanair ha denunciado que durante el incidente en Minsk hubo agentes armados que retuvieron a pasajeros y tripulación mientras eran registrados sus equipajes, un episodio que el director ejecutivo de la aerolínea, Michael O'Leary, ha descrito como "aterrador". O'Leary, además, ha indicado que la operación de las autoridades bielorrusas culminó con la detención del disidente y un acompañante, al tiempo que ha advertido de que cree que "algunos agentes del KGB se bajaron también (del avión) en el aeropuerto".

La Unión Europea considera muy grave un incidente que incluso el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Jospe Borrell, ha descrito como un "acto de piratería ejercido por un Estado" en una entrevista a la radio Onda Cero. Entretanto, Eurocontrol está trabajando con las aerolíneas y los controladores de países vecinos de Bielorrusia para asegurar a las compañías europeas que tendrán espacio disponible en rutas alternativas que les permitan "evitar" el espacio aéreo bielorruso si así lo desean.

Polémica con el espacio aéreo

En la última semana unos 2.500 vuelos con origen o salida en un aeropuerto de la Unión Europea sobrevolaron territorio bielorruso porque con el cierre del espacio aéreo sobre el este de Ucrania las rutas entre Europa y Asia han tomado como alternativa sobrevolar este país. Del total de estos vuelos, 419 fueron operados por la compañía estatal bielorrusa Belavia, de acuerdo a los datos ofrecidos por la agencia europea para la seguridad en la aviación.

De manera general, hay tres aerolíneas de la Unión Europea que ofrecen rutas directas a Bielorrusia: Lufthansa, LOT y Air Baltic, aunque esta última ha anunciado ya que suspende sus vuelos a este país por el momento. Por otro lado, la aerolínea Belavia, a la que algunos países de la UE han pedido ya que se le cierre el espacio aéreo común, ofrece vuelos con salida o llegada a distintos aeropuertos europeos, como el de Helsinki, Ámsterdam, Milán, Varsovia y Barcelona, según datos de Eurocontrol.