Tensión en la frontera EEUU-México: un agente mata a tiros a un inmigrante

Nuevo incidente en la frontera entre Estados Unidos y México. Un guardia de la Patrulla Fronteriza del país del norte ha matado de un disparo a un hombre que había entrado ilegalmente en el país por la frontera sur con México y que se encontraba en la ciudad de Hidalgo, Texas. Así lo ha confirmado este viernes la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado, en el que ha asegurado que su Oficina de Responsabilidad Profesional, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones, se encuentra investigando el incidente.

Los hechos que han resultado en la muerte del hombre, tuvo lugar sobre las 7.38 horas (hora local) del jueves 29 de enero, a 1,6 kilómetros del puerto de entrada de Hidalgo, según la CPB, que ha incidido en que el agente intentaba aprehender al sujeto cuando disparó su arma.

El hombre resultó herido y los agentes lo atendieron y avisaron a los Servicios Médicos de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés), quienes lo trasladaron a un hospital local donde finalmente se certificó su fallecimiento a las 9.00 horas (hora local), informa Ep.

Casi en paralelo, esta tarde noche pasada del viernes en Estados Unidos (madrugada en España), tres jueces del Tribunal de Washington DC en Estados Unidos han dictaminado que los agentes fronterizos puedan expulsar a menores no acompañados indocumentados que ingresen en la frontera con México, una política establecida en el mandato del expresidente Donald Trump por la emergencia de la Covid-19.

Los jueces Gregory Katsas, Neomi Rao y Justin Walker del Tribunal de Circuito de Estados Unidos en Washington, designados por Trump, han detenido así otra orden de un tribunal inferior que había impedido la expulsión de niños arrestados en las fronteras sin sus padres o tutores legales, informa CBS. Ahora las autoridades fronterizas estadounidenses pueden reanudar la expulsión de menores no acompañados, pero la Administración de Joe Biden puede optar por no hacerlo.

El nuevo presidente ha condenado en varias ocasiones las políticas migratorias de Trump, pero aún no ha indicado cómo abordará esta orden. Por el momento, había suspendido las deportaciones de inmigrantes irregulares durante cien días, una medida que ha sido bloqueada temporalmente por un juzgado de Texas.

"Continuaremos litigando este caso en nombre de los niños vulnerables no acompañados que necesitan protección y tienen derecho legal a solicitar asilo ", ha dicho ante la situación el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Lee Gelernt, recoge CNN. Con la llegada del coronavirus, en marzo de 2020 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades permitieron a las autoridades de inmigración de Estados Unidos expulsar a los menores no acompañados amparándose en que era un política necesaria para contener la pandemia. Se estima que 13.000 niños fueron expulsados antes de que el juez federal de distrito Emmet Sullivan dictaminara en noviembre que el Gobierno "no tenía autoridad" para ello.