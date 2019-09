Tensión en Hong Kong: Pekín sube la guardia por el 70 aniversario del Régimen

Lejos de abandonar Hong Kong, el clima de tensión se ha agudizado en los últimos días ante la proximidad de la la celebración de este martes en conmemoración de la fundación de la República Popular China. Después de un fin de semana de fuertes disturbios, las autoridades han prohibido la protesta con la que los opositores de Pekín planeaban denunciar el septuagésimo aniversario de esta efeméride como un día de luto.

Tal y como se han desarrollado las últimas horas en la excolonia británica, los ecos de nuevos enfrentamientos entre manifestantes y agentes estatales presagian una celebración cargada de incidentes cuyo anuncio ha llegado a lo largo de este fin de semana. Tanto el sábado como el domingo, pelotas de goma, cócteles molotov y ladrillos volvieron a cortar el cielo de Hong Kong en el que se mezclaban el gas lacrimógeno y el espray pimienta.

Con este ya van diecisiete fines de semana de protestas consecutivas en la ciudad oriental contra el régimen de Xi Jinping y, en apenas dos días, hubo 157 detenidos, un hecho que no ha logrado amedrentar a los manifestantes contrario al régimen comunista que planean volver a tomar las calles aún cuando la protesta de este martes no ha logrado la autorización del Gobierno. En una rueda de prensa celebrada este lunes, la Policía ha advertido de que este martes podría ser un día "muy peligroso", y ha indicado que las acciones de los manifestantes radicales están "un paso más cerca del terrorismo".

Mira también La violencia vuelve a ser protagonista en la protestas de un Hong Kong dividido

"Tenemos información que apunta a que algunos radicales están incitando a otros a llevar a cabo actos extremos, como matar agentes, disfrazarse de policías para matar a otros, y prender fuego a gasolineras", ha asegurado el comisario de la Policía John Tse. Dentro de las acciones policiales, muchos hongkoneses recibieron en sus teléfonos móviles un mensaje del cuerpo de seguridad estatal que les invitaba a ponerse a salvo el martes, día en el que esperan "actos públicos no autorizados que podría causar el caos" en varias partes de la ciudad.

Entre estos "actos públicos no autorizados" se incluye la citada manifestación prohibida por la Policía. El Frente Civil de Derechos Humanos (CHRF, por sus siglas en inglés) fue quien convocó esta protesta bajo el lema "No es el Día Nacional, sino el Día de la Calamidad Nacional". Sin embargo, la apelación del CHRF no ha logrado la aprobación de la justicia, que ha reafirmado el juicio de la Policía.

En cada ocasión que el cuerpo de seguridad estatal ha denegado una autorización a las manifestaciones, la gente ha seguido saliendo a la calle de manera espontánea y muchas de estas reivindicaciones improvisadas han terminado con enfrentamientos entre los agentes de policía y algunos manifestantes violentos. El exdiputado opositor Leung Kwok-hung, que planea protestar a las calles el martes, aseguró a los medios: "Esperemos que mañana salgan cientos de miles de personas para decirle al mundo que los hongkoneses no han olvidado que... el liderazgo de partido único (de China) es la raíz del problema".

Mira también La colonia que pasó del opio a la banca: por qué Hong Kong se alza contra China

Además, las redes hongkonesas se han llenado de llamamientos a conmemorar el septuagésimo aniversario del nacimiento de la China comunista como "un día de duelo". Los internautas pidieron a los conductores hongkoneses que se abstuvieran de usar sus vehículos, ya que una de las acciones planteadas es el bloqueo de varias vías principales.

Asimismo, una petición singular ha circulado en Hong Kong por las redes sociales: la invitación a que los manifestantes se metan la camiseta por dentro del pantalón para poder identificar a los policías infiltrados que se disfrazan con prendas del color negro del movimiento prodemocrático como los manifestantes y esconden bajo las camisetas las porras y las pistolas.