Encuentran un tesoro de oro que un millonario escondió hace diez años

Forrest Fenn, un millonario norteamericano publicó un libro autobiográfico en 2010 llamado 'The Thrill of the Chase' (la emoción de la persecución). En él, además de contar aspectos de su vida privada, Fenn daba pistas para encontrar un tesoro valorado en dos millones de dólares que él mismo escondió.

La búsqueda del tesoro ha concluido. Según ha indicado el propio Forrest a la BBC, una persona lo ha encontrado en el lugar que él señaló, ubicado en las Montañas Rocosas, una cadena montañosa que se extiende desde Nuevo México hasta la frontera con Canadá. El tesoro estaba formado por un cofre de bronce repleto de pepitas de oro, monedas, zafiros, diamantes, piezas precolombinas y más objetos.

"Estaba bajo un dosel de estrellas en la exuberante vegetación boscosa de las Montañas Rocosas y no se había movido del lugar donde lo escondí hace más de 10 años", ha contado el millonario al canal estadounidense. Lo que no ha desvelado es el nombre del afortunado, según indica Forrest fue el mismo el que le pidió que no lo hiciera.

Han muerto personas

El gran valor del tesoro hizo que muchas personas se lanzaran en su búsqueda. Algunas de las pistas del libro indicaban que estaba escondido en una zona montañosa, a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, y a más de 13 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Esto llevó a que los buscadores se adentrarán en terrenos difíciles, lo que provocó incluso la muerte de cuatro personas.

Aunque, el millonario alertó de que se trataba de una zona sin riesgos. Ahora, ha querido felicitar a todos los participantes: "Felicito a los miles de personas que han participado en la búsqueda y tengo la esperanza de que continuarán siendo atraídos por la promesa de otros descubrimientos", recalcó Fenn. Se estima que unas 350.000 personas han probado su suerte.

El millonario octogenario reconoce al dar la noticia que se ha quedado con un sentimiento agridulce: "No sé, me siento medio feliz, medio triste, porque la búsqueda ha terminado".