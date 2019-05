Theresa May anuncia su dimisión y dejará el cargo el próximo 7 de junio

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado este viernes su dimisión, que se producirá el próximo 7 de junio. "Es con gran pesar que anuncio que dejaré el proceso del Brexit sin concluir", ha dicho en una comparecencia ante los medios desde el número 10 de Downing Street. May, que llevaba casi tres años en el cargo, no ha sobrevivido a la presión desde su propio partido, ya que varios ministros 'tories' habían pedido su salida inmediata tras la oferta de un nuevo acuerdo a la oposición.

"Este país es una unión, [...] una unión de todos nosotros. Tenemos que mantenernos unidos porque, unidos, tendremos un gran futuro", ha señalado May ante los medios congregados, al tiempo que ha querido destacar su labor al frente del Gobierno, deseando pasar a la historia como "la segunda primera ministra pero, ciertamente, no la última", ha dicho justo antes de derramar sus últimas lágrimas como primera ministra.

Mira también Los sucesores de May velan armas para liderar el caos del Brexit... y Reino Unido

Con mucha emoción en su gargante, May ha explicado que ha tratado de hacer lo mejor que ha podido todo lo que estaba en su mano para llevar el Brexit a buen puerto, incluso a pesar de que jamás haya estado de acuerdo con el proceso y de que llegó a votar en contra en el referéndum de 2016. "He hecho todo lo que he podido para convencer a los 'comunes' de que respaldasen el acuerdo... Desgraciadamente, no he sido capaz de lograrlo", ha reconocido.

"En 2016, le dimos al pueblo británico una opción y, en contra de todas las predicciones, el pueblo británico votó por abandonar la Unión Europea. Hoy me siento tan segura como hace tres años que en una democracia, si le da a la gente la opción, se tiene el deber de llevar a cabo lo que deciden. He hecho todo lo posible para hacer eso ... He hecho todo lo posible para convencer a los parlamentarios de que respalden ese acuerdo. Lamentablemente no he podido hacerlo. Lo intenté tres veces. Creo que era lo correcto perseverar incluso cuando las probabilidades en contra del éxito parecían altas, pero ahora está claro que lo mejor para el interés del país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo", ha declarado.

"Nuestra política puede estar estancada, pero hay muchas cosas buenas en este país, mucho de lo que estar orgullosos, mucho por lo que ser optimistas. En breve dejaré un puesto que ha sido el honor de mi vida; la segunda primera ministra pero, ciertamente, no la última. Lo hago sin mala voluntad, sino con una gratitud enorme y duradera por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo", ha señalado.