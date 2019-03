Theresa May condiciona su dimisión a la aprobación de su acuerdo del Brexit

La primera ministra del Reino Unido tiene los días contados. Desde hace semanas se rumoreaba con la salida de Theresa May del Gobierno. El Gobierno ha confirmado este miércoles que la inquilina del 10 de Downing Street ha mantenido una reunión con varios de sus colegas conservadores del Parlamento Británico en la que ha confesado que, si su acuerdo del Brexit es aprobado esta semana, dimitirá del cargo. La primera ministra perdió el pasado lunes el poder de la negociación al haber sido arrebatado en votación por la Cámara de los Comunes.

Según han dicho algunos parlamentarios presentes en la reunión, aunque May no ha dado ninguna fecha concreta, ha asegurado que no estará al cargo de la próxima ronda de negociaciones previstas post-Brexit. Además, según el diputado conservador James Cartlidge, presente el la reunión, el ambiente en la reunión era de "respeto" por su decisión, ya que la primera ministra "estaba apasionada por lograr un acuerdo, unir al partido y dejar a Jeremy Corbyn fuera" del Gobierno de Reino Unido.

Así, el viernes pudiera ser el día que el Gobierno presente ante la cámara baja el plan de salida del Reino Unido por tercera vez. Esto es porque el ministro para el Brexit, Stephen Barclay, ha reservado una sesión parlamentaria en la Cámara de los Comunes para este día. Si después de este viernes, no hay visto bueno, el Reino Unido saldrá sin acuerdo y sin plan el próximo 12 de abril, en lugar del 22 de mayo, día previsto tras haberle sido concedida una prórroga.

En su declaración de intenciones a sus compañeros de Cámara, May ha asegurado que sabía que muchos parlamentarios 'tories' no eran proclives a que la primera ministra siguiera al frente del equipo negociador en la etapa post-Brexit, por lo que "no se interpondrá" en su forma de parecer.

Según ha confirmado al salir de la reunión otros parlamentarios conservadores, la primera ministra ha pedido a los cerca 300 diputados presentes que respalden el acuerdo, que ya han rechazado en dos ocasiones, para "completar el deber histórico" que tienen. Según May, el deber al que deben atender los parlamentarios es el de "salir de la Unión Europea de manera ordenada y sin problemas".

Theresa May ha dicho en la reunión que está "preparada para dejarlo antes de lo que planeaba". Aunque aún la primera ministra no ha hecho el anuncio oficial, los presentes en la reunión han confirmado que May ha comunicado que lo hace por "hacer lo mejor por nuestro país y nuestro partido".