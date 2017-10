Tillerson advierte a Pakistán a lo Trump: "Con o sin ustedes, los talibán caerán"

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, ha asegurado durante su visita oficial a Pakistán, que su país acabará con la amenaza talibán "con o sin la ayuda del Gobierno" de Islamabad, con el que Washington mantiene una relación tirante al sospechar que los insurgentes afganos reciben santuario con la aprobación tácita del país vecino, algo que niega el Ejecutivo paquistaní.



"He venido aquí para decir a Pakistán: 'Esto es lo que necesito que hagas'. Pero se lo estoy pidiendo. No estoy exigiendo nada. Sois un país soberano. Vosotros decidiréis lo que queréis hacer. Pero si no queréis, tendremos que ajustar nuestras tácticas y nuestras estrategias para conseguir nuestro objetivo de otra manera", ha apuntado el secretario de Estado.



Tillerson, no obstante, ha querido matizar que "estas palabras no son en modo alguno una amenaza". "Hay que lidiar con las condiciones existentes. Nuestra estrategia entera para el sur de Asia se basa en condiciones", ha remarcado.



El secretario de Estado, con todo, ha reconocido que su país alberga "preocupaciones muy legítimas" sobre la actitud de Pakistán respecto a la amenaza talibán, como también manifestó su subsecretaria especial en funciones para Afganistán y Pakistán, Alice Wells. "Creemos que los talibán todavía pueden planear, resguardarse y residir en Pakistán. Los Consejos Talibán de Quetta y Peshawar se llaman así por algo", ha hecho saber en declaraciones a la agencia afgana Khaama Press.



"En 2014 vimos que Pakistán tomó la decisión estratégica de derrotar a sus propios grupos terroristas. Lo consiguieron a costa de vidas, valor y visión de futuro sobre lo que era necesario hacer para alcanzar su objetivo", explicó la diplomática sobre la ofensiva desencadenada por Pakistán en las llamadas Áreas Tribales de Administración Federal -- en la frontera con Afganistán -- desde 2014 a 2016. "Ahora bien, nos gustaría ver el mismo compromiso contra otros grupos milicianos que operan dentro de su territorio", ha añadido.