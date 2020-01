Todas las teorías sobre la rocambolesca fuga internacional de Carlos Ghosn

De ejecutivo 'superestrella' del motor a fugitivo internacional en menos de un año. La rocambolesca fuga del expresidente de Nissan Motor Carlos Ghosn, que huyó de Japón esta semana para 'refugiarse' en Líbano y evitar enfrentarse a la justicia nipona por fraude fiscal, ha cautivado la atención del mundo. Miembros del Gobierno libanés -que este jueves recibió una circular de la Interpol para detener a Ghosn- aseguran que el magnate entró legalmente en el país -tiene tres nacionalidades: brasileña, francesa y libanesa-. Cómo llegó hasta allí es otra cuestión.

Ghosn, de 65 años, estaba en libertad bajo fianza en Tokio desde el pasado 25 de abril y permanecía en arresto domiciliario, a la espera de un juicio que podría suponer una larga condena de prisión. No se le obligó a utilizar una pulsera telemática -algo habitual en individuos sujetos a dicha pena- pero estaba bajo una vigilancia constante por parte de las autoridades, que observaban cada uno de sus movimientos. Todo ello convierte su fuga -el último episodio en una saga de un año que ha sacudido la alianza de Nissan Motor Co Ltd y su principal accionista, Renault SA- en un caso todavía más 'apasionante'.

Estas son las teorías sobre cómo Ghosn pudo fugarse y los datos disponibles hasta ahora para corroborarlas:

El equipo de "agentes de seguridad privada"

El magnate del motor habría contratado a un equipo de "agentes de seguridad privada" que logró sacarle de Japón de 'contrabando', según informó el miércoles el 'Financial Times', que citaba a fuentes conocedoras de la fuga. Al tiempo, el diario 'The Wall Street Journal' publicó que Ghosn llevaba meses planeando la 'operación', lo que apuntala la versión publicada por el 'FT'. La complejidad de la misma fue la razón por la que al magnate no se le permitió comunicarse con su esposa, quien habría jugado un papel clave en la fuga según el 'Financial Times'.

En una corta declaración difundida por sus abogados, el empresario eximió ayer de cualquier responsabilidad a sus familiares, especialmente a su mujer, Carole. "Las alegaciones en los medios de que mi esposa Carole y otros miembros de mi familia desempeñaron un papel en mi salida de Japón son falsas y mentirosas. Solo yo organicé mi marcha. Mi familia no jugó ningún rol", subrayó Ghosn en su comunicado.

Escondido en la funda de un instrumento

Otra teoría apunta a que Ghosn habría salido escondido en la funda de un instrumento musical aprovechando la fiesta navideña celebrada en su casa de Tokio, según un amigo del expresidente de Nissan Motor citado por la agencia de noticias Kiodo. No obstante, otras personas cercanas al magnate niegan esta hipótesis.

También el canal de televisión libanés MTV asegura que Ghosn huyó de su domicilio en una caja de instrumentos musicales utilizada por una banda que actuó durante una fiesta en su casa en los días previos a su fuga. Mientras el grupo recogía su equipo, Ghosn se metió en un gran estuche, según informó el canal, que no citó fuentes.

La ayuda turca: siete detenidos

Después de abandonar Japón, Ghosn hizo una escala en Turquía antes de volar hasta Líbano. Aparentemente, el multimillonario prófugo voló primero desde la ciudad nipona de Osaka al aeropuerto Atatürk -ubicado en Estambul y que se utiliza solo para vuelos de carga desde que el año pasado se cerró al tráfico aéreo civil- y después viajó en un avión privado a Beirut.

Turquía abrió ayer una investigación sobre el paso del expresidente de Nissan Motor por Estambul en su huida de la Justicia japonesa, en el marco de la cual detuvo a siete personas. En la mañana de este jueves, los arrestados, todos de nacionalidad turca, fueron interrogados en la Dirección de Seguridad de Estambul por haber ayudado supuestamente a facilitar la huida de Ghosn al Líbano a través del citado aeropuerto de carga.

Los sospechosos son cuatro pilotos de una empresa de aviación privada, dos empleados de una empresa de servicios terrestres y un director de una empresa de carga privada.