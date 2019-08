Tropas, tanques y mafias: ¿moviliza China a sus fuerzas en Hong Kong?

Hasta ahora, China permanecía aparentemente ajena a las protestas que llevan incendiando las calles de Hong Kong desde hace dos meses, a pesar de que la chispa inicial que encendió la mecha fue una polémica ley de extradición a China que las autoridades de la región administrativa planteaban aprobar en junio. Sin embargo, Pekín podría haber iniciado este jueves un nuevo capítulo en el conflicto social de Hong Kong, después de haber desplegado a tropas y varios tanques en la frontera, así como un buque de guerra.

El Gobierno chino se apresuraba a calificar sus movimientos militares de "rutinarios", a pesar de los informes de la prensa oficial del Estado, que señalan que no hubo cambios significativos durante las rotaciones de tropas de 2017 y 2018, pero que no han querido desvelar el número de efectivos implicados en la de 2019, tal y como apunta 'The Guardian'. Se estima que, a ambos lados de la frontera, hay entre 8.000 y 10.000 soldados chinos guarnecidos.

Este despliegue se produce justo antes de la celebración de una manifestación masiva convocada para este sábado y que ya ha sido prohibida por la Policía de Hong Kong, lo que ha desatado las suspicacias de las ONG y asociaciones convocantes, que creen que se trata de una forma de presión por parte de China para amedrentar a los 'alzados'. De hecho, algunos activistas denuncian que se trata de una estrategia que también incluye a presuntos miembros de la tríada (bajo el paraguas de Pekín), que han atacado a manifestantes provocando decenas de heridos desde que se iniciaron las protestas.

¿Está la tríada detrás de las agresiones a protestantes?

Horas después de detectarse el movimiento de tropas chinas, el coordinador del Frente de Derechos Humanos Civiles, Jimmy Sham, y un amigo fueron atacados dentro de un restaurante por dos hombres con máscaras que empuñaban bates de béisbol y cuchillos. Es el presunto modus operandi de la tríada que llevan denunciando desde julio los manifestantes: enmascarados con camisetas blancas y banderas de China que supuestamente habrían participado en otras acciones represivas dentro del gigante, siempre a las órdenes de Pekín. En esta última agresión, Sham resultó ileso, pero su amigo permanece ingresado en el hospital por las lesiones sufridas durante el ataque, según denuncian.

Las actividades de la tríada en China siguen siendo bastante misteriosas: apenas existe un reconocimiento del problema por parte de las autoridades, a las que se vincula frecuentemente con este tipo de organizaciones criminales. De hecho, históricamente han estado bastante ligadas a Pekín, como cuando ejercieron de improvisados guardaespaldas de Deng Xiaoping -un alto cargo del primer Gobierno tras la muerte de Mao- en su primer viaje a lo largo de EEUU en 1979, o como cuando el ministro de Seguridad Pública calificó a estos grupos de "patrióticos".

Mira también Ladrillos contra gases lacrimógenos: la protesta en Hong Kong ya es violenta

Ahora, se sospecha que varias decenas de miembros de la mafia china estén detrás de las agresiones a los protestantes: para hacerse una idea, solo en la gran protesta del domingo 23 julio, se informó de que varios hombres con camisetas blancas y banderas chinas persiguieron y golpearon a manifestantes y activistas antigubernamentales en Hong Kong, dejando al menos 45 personas hospitalizadas e incorporando un nuevo factor de miedo a una ciudad ya de por sí polarizada.

Cabe recordar que la presencia de la tríada en Hong Kong está muy extendida, especialmente con organizaciones criminales como 14K, que lleva a cabo diversas actividades delictivas tanto a nivel local como a escala internacional. Es la segunda tríada más grande del mundo por número de miembros (aproximadamente 25.000, divididos en 30 subgrupos) y mantiene una fuerte rivalidad con Sun Yee On, la tríada con la mayor cantidad de integrantes a nivel internacional (55.000 estimados).