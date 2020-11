Trump: el Acuerdo de París fue diseñado para "matar" a la economía de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo durante el último día de la cumbre del G20 que el Acuerdo de París no ha sido creado para salvar el medio ambiente, sino para "matar" la economía estadounidense. "El Acuerdo de París no fue diseñado para salvar el medio ambiente, fue diseñado para matar la economía estadounidense. Me niego a entregar millones de empleos estadounidenses y enviar miles de millones de dólares a los peores contaminadores y transgresores ambientales del mundo", ha aseverado Trump.

En la última cumbre del G20, cuya sede en esta ocasión ha sido Arabia Saudí, Trump ha vuelto a dejar caer por videoconferencia desde la Casa Blanca, que este acuerdo sólo beneficia a los principales competidores de Estados Unidos, como China.

Si bien Trump participó en la sesión de apertura del sábado, a los pocos minutos se centró en sus redes sociales, donde inició una nueva ristra de mensajes denunciado el supuesto fraude electoral del que habría sido víctima durante las presidenciales. A las dos horas, abandonó definitivamente la reunión para ir a jugar al golf.

A su vez, y al margen de la cumbre del G20, la Casa Blanca difundió un vídeo sobre las políticas medioambientales durante la Administración Trump, informa la cadena CNN. En él, Donald Trump aseguró que la cuestión ambiental bajo su mandato ha sido "una obligación sagrada" y que ha sido el presidente de Estados unidos que más ha hecho por la conservación de los parques nacionales desde Theodore Roosvelt.

"Todos los días estamos demostrando que podemos proteger a nuestros trabajadores, crear nuevos empleos y salvaguardar el medio ambiente sin imponer mandatos dañinos y acuerdos internacionales unilaterales a nuestros ciudadanos", expresó. Washington abandonó formalmente a principios del mes de noviembre el Acuerdo de París contra el cambio climático, un año después de notificárselo a Naciones Unidas.

La Administración de Trump anunció que tenía la intención de retirar a Estados Unidos del acuerdo tan pronto como fuera legalmente posible por considerar que imponía una carga económica insoportable para su país. Trump se ha burlado en reiteradas ocasiones de este pacto, que plantea objetivos nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Si bien Estados Unidos se ha convertido en el primer país en desmarcarse de los casi 200 firmantes del acuerdo, el presidente electo, Joe Biden, ya prometió durante la campaña electoral que revertiría la situación en caso de que lograse llegar a la Casa Blanca.