Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán tras el ataque a las bases de EEUU

"No hemos sufrido bajas. Todos nuestros soldados están a salvo y los ataques solo causaron daños mínimos a nuestras bases militares". Así ha comenzado Donald Trump su esperada comparecencia tras el ataque con misiles que lanzó Irán la madrugada del miércoles contra dos bases con tropas de EEUU en Irak, obra del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, que asumió la autoría de la operación, la primera "represalia de Teherán" por la muerte del general Qasem Soleimani, asesinado en una operación estadounidense con drones en el aeropuerto de Bagdad

El presidente de EEUU, no obstante, ha anunciado nuevas y "poderosas" sanciones económicas contra la República Islámica hasta que Teherán "cambie su comportamiento". Trump aseguró que sigue evaluando "opciones" para responder al ataque contra las bases estadounidenses, aunque el tono de su comparecencia apunta a una desescalada del conflicto.

Dado el enorme peso político que tenía el general Qasem Soleimani -el segundo hombre más poderoso de Irán después del ayatolá Ali Jamenei y arquitecto de la política expansionista de Irán en Oriente Medio-, la "represalia" de Teherán solo puede definirse como comedida. La República Islámica afirma haber causado bajas pero no parece ser el caso: los misiles cayeron en áreas de las bases donde no había fuerzas estadounidenses. Esto es, Irán habría medido a la perfección su respuesta para no provocar un enfrentamiento a gran escala con EEUU.

Trump también ha pedido a las potencias europeas y Rusia que rompan con el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 con Irán -herido de muerte tras la retirada unilateral de EEUU- para renegociar un nuevo pacto. "Debemos trabajar todos juntos hacia un acuerdo con Irán que haga el mundo un lugar más seguro y pacífico", dijo en un discurso dirigido a la nación.