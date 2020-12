Trump anuncia la retirada militar de Somalia y Biden ultima su investidura

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este viernes la retirada de las tropas del país norteamericano desplegadas en Somalia para principios de 2021. En un comunicado, el Departamento de Defensa, que prevé retirar a los entre 650 y 800 militares desplegados en Somalia en línea con el compromiso de Trump de llevar de vuelta a casa a los soldados desplegados en el extranjero, ha subrayado que dicha retirada se puede llevar a cabo sin poner en peligro la lucha contra el terrorismo.

"Esta acción no supone un cambio en la política estadounidense", recoge el texto del Pentágono, que asegura que el Gobierno "seguirá luchando contra organizaciones extremistas violentas que puedan amenazar la seguridad nacional". Un alto cargo del Departamento ha indicado en declaraciones al diario 'The New York Times' que gran parte de estos efectivos serán trasladados en gran medida a Kenia y Yibuti. Sin embargo, la Administración Trump no ha detallado si la presencia de otros funcionarios estadounidenses -como miembros de la CIA o del cuerpo diplomático- se retirarán también del territorio somalí junto a los militares.

El actual inquilino de la Casa Blanca comenzó a enviar más fuerzas a Somalia hacia mediados de 2017 en el marco de los esfuerzos antiterroristas, en particular contra el grupo terrorista Al Shabaab, vinculado con Al Qaeda, y también contra la filial de Estado Islámico en el país del Cuerno de África.

Sin embargo, la eventual retirada de Somalia permitiría a Trump cumplir con su promesa electoral de acabar con la presencia estadounidense en guerras en todo el mundo y traer de vuelta al país a sus soldados, algo que ya ha hecho parcialmente en el caso de Afganistán, Siria y Alemania.

Por otra parte, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este viernes que su ceremonia de investigación se adaptará a las recomendaciones científicas y que no habrá asistencia masiva de personas, como ocurre tradicionalmente. Biden ha señalado que habrá actividades digitales y que seguirá los consejos que le den los científicos para llevar a cabo la ceremonia.

"La gente quiere poder decir 'hemos pasado el testigo', estamos avanzando, la democracia funciona", ha asegurado el presidente electo según la cadena de televisión CBS y recoge Ep. Con los casos de coronavirus al alza, Biden ha utilizado las redes sociales y sus apariciones públicas para pedir a los ciudadanos estadounidenses que utilicen la mascarilla como medida de contención ante lo que se anticipa como un largo invierno pese a la posible llegada de la vacuna.

Durante la mañana de este viernes, una integrante del equipo de prensa de Biden ha asegurado a CNN que el presidente electo anunciará a nuevos integrantes de su Gobierno la semana que viene y que, entre ellos, se encontrarán dirigentes del área de salud. En este frente, Biden también ha pedido al principal asesor científico del Gobierno en la lucha contra la pandemia, Anthony Fauci, que continúe en el cargo durante su mandato.