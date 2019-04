Trump asegura que EEUU "está lleno" y no aceptará a más solicitantes de asilo

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que su país "no puede aceptar" a más solicitantes de asilo porque "está lleno", e insinuó que México debería deportar a los indocumentados que lleguen a la frontera común para pedir refugio en territorio estadounidense.

Durante una visita a El Centro (California), en la frontera con México, Trump criticó el "aumento colosal" en la llegada de indocumentados a la zona limítrofe, y dijo que "no se puede permitir" porque está "sobrepasando el sistema migratorio" estadounidense. "El sistema está lleno, no podemos aceptarles ya, ya sea por asilo o lo que sea que quieren. No podemos aceptarles, así que lo siento, pero den la vuelta", afirmó Trump, dirigiéndose a los inmigrantes que llegan a la frontera sur.

En un acto con agentes de la Patrulla Fronteriza, el presidente les aseguró que "no tienen que aceptar" la entrada de los indocumentados que piden asilo en EEUU. "Cuando está lleno, está lleno. No pueden aceptarles. Que vuelvan a México, y México les devolverá a su país", subrayó.

Trump parecía hacer alusión a un programa que su Gobierno comenzó a implementar este año, llamado "Protocolo de Protección de Migrantes", por el que las autoridades fronterizas han exigido a algunos inmigrantes centroamericanos que esperen en México a que se tramite su petición de asilo en EE.UU.

Pero la interpretación de Trump parece incluir la propuesta de que México podría deportar a sus países de origen a los migrantes que esperan en su territorio a que se resuelva su caso en los tribunales migratorios de EEUU.

Esa idea contradiría las leyes internacionales sobre asilo, que prohíben devolver a un inmigrante al país del que ha huido y en el que podría afrontar un riesgo de persecución.

Trump hizo estas declaraciones en la frontera con México, a donde acudió para inspeccionar un tramo de vallado recién completado, pocas horas después de que instara al Congreso a eliminar por completo el sistema de asilo en Estados Unidos.

"El Congreso tiene que actuar (...) Tienen que deshacerse de todo el sistema de asilo porque no funciona. Y francamente, también deberíamos deshacernos de los jueces. No podemos tener un caso judicial cada vez que alguien pone un pie en nuestro territorio", dijo Trump en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca.

Bajo la ley estadounidense, los inmigrantes indocumentados que entran al país y reclaman asilo tienen derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración siempre que superen una primera entrevista en la que un funcionario estadounidense evalúa si tienen un "miedo creíble" de persecución en su país de origen.