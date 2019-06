Trump aterriza en Londres con insultos e intentos de influir en la sucesión de May

Quince minutos antes de pisar suelo británico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había hechos de la suyas. Así, el líder norteamericano tachaba al alcalde de Londres, Sadiq Khan, de ser un "perdedor" y que "debería centrarse" en el crimen de Londres, en lugar de la figura del presidente. El dirigente estadounidense aterriza también en unos de los momentos más delicados de la historia reciente del Reino Unido: el laberinto sin salida del Brexit, la dimisión de May y la sucesión de ésta al frente del Gobierno.

La visita de estado de Trump al Reino Unido coincide con varios hechos que rodean la historia como la autorización del gobierno británico a Huawei a instalar la red 5G, la segunda prórroga del interminable Brexit y la sucesión de la primera ministra, Theresa May. Sobre estas tres cuestiones se ha pronunciado el presindete Trump recientemente y sobre la última se decanta claramente por un favorito: el exministro de Asuntos Exteriores y exalcalde de Londres, Boris Johnson.

Fiel a sí mismo, el mandatario estadounidense rompió la tradición diplomática de no interferir en los asuntos internos de un país al pronunciarse este domingo sobre el Brexit y el sucesor o sucesora de May al frente del Gobierno y de los conservadores. En una entrevista en The Sunday Times, Trump apuntó que el Reino Unido debiera salir de la Unión Europea sin un acuerdo, así como la necesidad que los británicos incorporen a Nigel Farage en las negociaciones del Brexit.

Sobre el sucesor o sucesora de May, que dimite de manera oficial el próximo 10 de junio Trump manifestó abiertamente su apoyo a otro euroescéptico acérrimo, Boris Johnson. Respecto a Johnson, el presidente estadounidense afirmó que el exministro de Exteriores sería un "excelente" primer ministro del Reino Unido. Con May tendrá este martes una comida oficial en el 10 de Downing street (la residencia oficial de la primera ministra), tras la cual ambos líderes comparecerán ante los medios de comunicación frente a la residencia.

Huawei, uno de los temas principales

Los vetos de Estados Unidos al gigante tecnológico chino, Huawei, son otros de los temas que se analizarán en la reunión que ambos dirigentes tendrán. La prensa británica hizo pública la noticia de que el Gobierno de May permitió el pasado mes de abril a Huawei tomar parte en la instalación de redes de telefonía móvil de última generación 5G. Esto se hizo de manera paralela al inicio de las acusaciones de "espionaje" por parte del Gobierno de Estados Unidos.

A estas acusaciones iniciales le siguió el veto del presidente de EEUU a las empresas estadounidenses de operar con productos de Huawei. Este veto provocó una cascada de cancelaciones y retirada de pedidos de decenas de empresas tecnológicas que tenían acuerdos con el gigante chino.

Nigel Farage, al frente del Brexit

Trump dijo que el Reino Unido debería prepararse para una salida de la UE sin acuerdo e incorporar al antieuropeo, Nigel Farage, en las negociaciones del Brexit. En la misma entrevista concedida al domincal británico, Trump opina que el líder del Partido del Brexit tiene "mucho que ofrecer" en los contactos entre el Reino Unido y la UE. Sin embargo, la UE a través del portavoz de la Comisión Europea (CE), Margaritis Schinas, y el propio dirigente de la CE, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, han reiterado en varias ocasiones que las 586 páginas acuerdo de Brexit son intocables, pero sí dejan una ventana abierta a la posibilidad de modificar la declaración política.

También dijo sobre Farage que le conoció "cuando a él le gustó mi campaña y vino a dar un discurso. Creo que es una persona fantástica", agregó el presidente estadounidense. Farage se ha mostrado en múltiples ocasiones favorable a la salida del Reino Unido 'por las bravas', una postura que comparte con Trump. "Si no obtienes el acuerdo que quieres, si no obtienes un acuerdo justo, entonces sales", dijo Trump, y agregó que Londres no debería pagar los 39.000 millones de libras (unos 44.460 millones de euros) acordados en el texto de retirada de la UE. Aprovechó también para asegurar que apoyaría un acuerdo comercial entre EEUU y el Reino Unido una vez se haga efectiva, y si no hay más prórrogas de última hora, la salida el próximo 31 de octubre.

Boris Johnson, el favorito de Trump

El anuncio entre lágrimas de la dimisión de Theresa May para el próximo 7 de junio colocó de manera automática a Boris Johnson como el favorito para suceder a May al frente del Gobierno británico, también en el imaginario de Trump. El magnate manifestó este domingo su apoyo al también euroescéptico Johnson como nuevo líder de los tories al afirmar que sería un "excelente" primer ministro del Reino Unido.

Se prevé que tras la dimisión de May el 7 de junio, el día 10 del mismo mes los tories inicien el proceso para elegir al nuevo máximo dirigente de los conservadores británicos. El proceso de elección de sucesor se espera que termine las últimas semanas de julio y hasta el momento ya han anunciado de manera oficial su candidatura 13 miembro tory, entre los que destacan Sanjid Javis, ministro del Interior; Jeremy Hunt, ministro de Asuntos Exteriores; James Cleverly, diputado tory; Andrea Leadsom, otra diputado conservadora que ya luchó contra May en las primarias de 2016; Michael Gove, diputado y anterior secretario de Justicia; o Dominic Raab, anterior secretario de Estado para el Brexit.

Cruce de insultos con el alcalde de Londres

15 minutos antes de aterrizar en la capital del Reino Unido, Trump tachó al alcalde de Londres, Sadiq Khan, de "perdedor" y le comparó con el alcalde de Nuevo York, Bill de Blasio, contra el que también arremetió al llamarle "tonto e incompetente". En un primer mensaje colgado en su cuenta de Twitter, Trump indicó que "se mire por donde se mire, Sadiq Khan ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido 'desagradable' con el presidente de Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido".

Estas declaraciones se enmarcan dentro de unas anteriores de Khan el pasado domingo. En un artículo en The Observer, el edil londinense comparó el lenguaje del presidente Trump con el de "los fascistas del siglo XXI". Del mismo modo, el alcalde londinense criticó que el presidente estadounidense sea recibido con honores en el palacio de Buckingham por la reina Isabell II y en Downing street por la primera ministra, Theresa May.

Khan considera sobre Trump que es uno "de los ejemplos más notorios de la creciente amenaza global" que es la "extrema derecha". Para el edil londinense, ésta "amenaza los derechos y libertades" que la sociedad occidental "tan duramente ha ganado". "Viktor Orbán en Hungría, Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia y Nigel Farage aquí en el Reino Unido están utilizando -dijo Khan- los mismos tropos (retórica) divisorios de los fascistas del siglo XX para reunir apoyo. Para ello, el alcalde de Londres dice que, en su opinión, son "nuevos métodos siniestros" que se encuentran "ganando terreno, poder e influencia" en multitud de lugares de todo el mundo que "hubiera sido inimaginable" tiempo atrás.