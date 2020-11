"Es difícil prever cómo irá el traspaso de poder con Trump atacando al sistema"

Samuel Mattern (Portlant, 31 años) reconoce entre risas que apenas ha dormido en los últimos días, pero que es lo que toca. Este joven demócrata, que representa a su partido en España, se muestra esperanzado con la llegada de Biden a la Casa Blanca, ilusionado con lo que supone este cambio. Confía en que la enorme experiencia del que fuera vicepresidente con Obama, que "sabe cómo llegar a compromisos con los republicanos", sirva para rebajar las fuertes tensiones que dividen al país. Espera que no haya una escalada de violencia, pero reconoce que es difícil prever como será en esta ocasión el traspaso de poder porque Trump ha demostrado que está más que dispuesto a atacar el sistema democrático. En La Información conversamos con él cuando Joe Biden es ya vencedor virtual de las presidenciales.

PREGUNTA.- La tensión se palpa estos días en el aire. En las declaraciones, las imágenes... Ya ha habido disturbios en varias ciudades. ¿Teméis que pueda ir a más, que haya una escalada de la violencia?

RESPUESTA.- Espero que no. De todas formas yo estoy aquí en España y centro mis esfuerzos sobre todo en los votantes que tenemos aquí en el país. No dispongo de más datos de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Lo que sí puedo decir es que esto va muy en la línea de Trump. Él ha apelado a la violencia, está sembrando dudas acerca de la validez del sistema democrático que tenemos. Esperamos que en breve se declaren los resultados y que podamos pasar página y entrar en una nueva era, en una nueva época de restaurar la dignidad que antaño existía en la Casa Blanca.

P.- Da la impresión de que más allá de la crisis, tanto sanitaria, como económica, para el próximo presidente la misión titánica va a ser reconciliar a un país tan dividido. ¿Va a ser posible curar esas heridas en la próxima legislatura?

R.- Efectivamente, va a ser un trabajo bastante difícil. Creo que es muy relevante este punto porque Trump siempre ha presumido de la economía. Lo que ocurre es que Trump ha tenido la gran suerte de heredar el legado económico que le dejó Obama en una primera instancia de su presidencia. Luego, cuando se ha tenido que enfrentar a una crisis, en este caso me refiero al Covid, hemos visto que ha causado estragos en el país, hay muchísimas personas que están en bancarrota, por no hablar de las más de 200.000 personas que lamentablemente han fallecido. Lo bueno que tiene Biden es que es un señor que tiene muchísimos años de experiencia, décadas trabajando con su propio partido pero también sabe cómo llegar a compromisos con los republicanos. Creo, y desde el partido creemos, que es un señor que está altamente preparado y que está a la altura para ocuparse de esta situación tan difícil.

P.- ¿Cómo se pasa de mensajes como el de McCain en 2008 reconociendo la victoria de Obama o de la carta que le deja el presidente Bush padre a Clinton a una situación como la actual? ¿De dónde viene esta fuerte tensión entre los dos partidos y sus votantes? Trump no ha ayudado mucho a generar un clima de entendimiento, pero... ¿ha sido sólo su forma de hacer política o esto viene de más atrás?

R.- Hay un sinfín de factores en juego ahora mismo. Es muy difícil de prever cómo va a ser la transferencia de poder porque Trump ha demostrado que está más que dispuesto a atacar nuestro sistema democrático. Tendremos que esperar un poco a ver lo que va a ocurrir. Sí que tenemos fe en nuestras instituciones democráticas y en que nos van a ayudar en este proceso que tenemos por delante.

P.- Trump se ha rodeado corte de abogados para impugnar todo el proceso. ¿Creéis que esto va a tener recorrido?

R.- No, en absoluto. Es mejor ignorar lo que está haciendo porque su estrategia es hacer mucho ruido. Sus querellas no tienen ningún tipo de mérito. La portavoz de la campaña de Biden anunció anteayer que ellos también tenían preparado todo un equipo de abogados para enfrentarnos a cualquier eventualidad. Pero el argumento de Trump no tiene ningún tipo de fundamento legal, por lo que creo que es mejor obviar directamente lo que está haciendo porque su único objetivo es sembrar dudas acerca del proceso y nosotros sí creemos en el proceso. Todo ciudadano tiene el derecho a un voto y a que su voto sea contado.

P.- ¿No creéis entonces que pueda retrasar más el proceso?

R.- Lo que ocurre este año es que Trump está diciendo que no se pueden contar los votos después del 3 de noviembre, lo cual es un poco extraño porque esto siempre ha sido así. En todos los ciclos electorales anteriores siempre se han contado a posteriori porque hay votos que llegan después, sobre todo los votos por correo. Lo que ocurre este año a causa del Covid, por culpa de la pandemia, es que tenemos un número sin precedentes de votos por correo, más de 100 millones, por lo que en los centros electorales, en las urnas están tardando un poquito más en contarlos. Pero esto es totalmente normal y lo único que tenemos que hacer es tener un poco de paciencia y esperar a que las personas que están contando los votos terminen con su trabajo. Sí, esto va a durar un poco más. Están diciendo que con algunos estados incluso hasta el día 10, que tienen legalmente... como en el estado de Nevada, creo. Pero ya estamos viendo casi los resultados definitivos. Ya tenemos un camino muy claro y casi despejado hacia la Casa Blanca.

P.- ¿Cuáles son las primeras medidas que debería aplicar el nuevo presidente en la lucha contra la Covid?

Biden tiene en su página web un plan muy detallado de cómo quiere enfrentarse a esta crisis, que es la situación más apremiante. Las medidas incluyen, por ejemplo, hospitales de emergencia, vivienda o alojamiento gratis para el personal sanitario que tiene que aislarse, también acceso a pruebas para toda la población, hacer que todo el personal sanitario tenga acceso a epis... Y luego, tiene un plan unificado para todo el país. Es decir, que no va estado por estado sino que esto va muy en línea con el mensaje que Biden ha mantenido desde un principio: tenemos que unir fuerzas y trabajar todos juntos y no que cada estado lo haga por su lado.

P.- ¿Una estrategia distinta a la que está siguiendo España?

Creo que cada país tiene su propio contexto y tiene que saber cómo lidiar con la situación según le convenga.

P. ¿Crees que las consecuencias de esta crisis serán peores para EEUU que las de la crisis financiera?

R.- Eso realmente sería pura especulación y, te voy a ser honesto, yo no soy economista. Creo que lo bueno que tiene Biden es que es un señor que sabe escuchar y que se sabe rodear de buenos consejeros. No tiene el ego tan fuerte como para decir que 'sabe más que todos los demás' (risas) y confío en que va a saber recurrir a los mejores expertos para liderar mejor al país.

P.- ¿Habrá segundo paquete de estímulos a corto o medio plazo?

R.- Creo que eso va a tener que ver un poco con el control que tengamos sobre la Cámara de Representantes y el Senado. De momento la Cámara de Representantes ya la hemos ganado los demócratas, así que estamos muy contentos, y en el Senado ahora mismo todavía hay unos escaños que están en juego. Así que dependerá un poco de eso.

P.- Estados Unidos ha salido hace unos días del Acuerdo de París. ¿Será una marcha breve?

R.- Sí, es una cosa que él (Biden) ha prometido de forma rotunda. No estaba en absoluto de acuerdo con la salida del país y quiere volver a entrar cuanto antes. De hecho creo que es una de las primeras cosas que quiere hacer nada más asumir el poder en la Casa Blanca.

P.-¿Será la agenda verde una de las prioridades entonces?

R.- Sí, el cambio climático. Bueno, como estaba diciendo antes el Covid es un poco la emergencia más apremiante en estos momentos, pero el cambio climático también lo es y Biden ha prometido en términos muy claros que se va a enfrentar a esta situación.

P.- ¿Ves a Kamala Harris como próxima candidata a la presidencia?

R.- Eso sería también pura especulación y no quiero entrar en esos temas. Lo que sí que te puedo decir es que Biden ha prometido que va a ser un presidente de un solo mandato, es decir, que no se va a volver a presentar a las elecciones y quién sabe lo que podría ocurrir. Lo que puedo decir acerca de Harris es que es una mujer extremadamente inteligente, con una trayectoria brillante y también supone un momento histórico para los Estados Unidos. Es la primera mujer afroamericana y también asiática que ocuparía un puesto como es el de la vicepresidencia en la Casa Blanca. A mí personalmente me emociona mucho ver este momento tan importante.