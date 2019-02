Trump declara la emergencia nacional para conseguir los fondos para el muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves la declaración de emergencia nacional en la frontera con México para así lograr los fondos necesarios para la construcción del muro en el sur del país. Bajo el pretexto de "seguridad nacional y crisis humanitaria". El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, adelantó la intención de Trump de declarar la emergencia nacional con este motivo. "Gracias a esta declaración, el presidente tendrá acceso a unos 8.000 millones para la construcción del muro en la frontera sur", ha anuciado el interino del Gabinete de Trump, Mick Mulvaney.

El presidente Trump calificó la emergencia de "una invasión de nuestro país con drogas, con tráfico de personas". El anuncio oficial de la firma del decreto ha sido en los jardines de la Casa Blanca ante la prensa, donde el presidente de Estados Unidos ha estado acompañado por las "Madres de los Ángeles", madres de fallecidos a manos de inmigrantes ilegales.

"Me presenté a candidato con un eslogan muy simple, hacer América grande otra vez y lo que está pasando no ayuda a hacer América grande otra vez", ha manifestado. Asimismo, Trump ha asegurado que él "querría haber levantado el muro antes" pero que al ser nuevo en política y porque "ha habido gente que no ha dado la cara cuando tenía que haberlo hecho" ha tardado en conseguir los fondos, pero que lo construirá "cueste lo que cueste".

Por su parte, Nancy Pelosi, portavoz de la Cámara de Representantes y principal obstáculo político de Trump, ha asegurado que se trata de "una declaración ilegal sobre unas crisis que no existe, además la política demócrata también ha considerado que "esto hace daño a nuestra Constitución y hace América menos segura al robar dinero del presupuesto de Defensa que necesitamos urgentemente". El senador demócrata Patrick Leahy ha secundado la la opinión de Pelosi en que "el presidente está robando dinero para una amenaza que no existe en ningún lado excepto su cabeza".

Varios miembros del partido demócrata han avanzado que se presentarán demandas contra el decreto del presidente Trump. A lo que él ha respondido con pesadez diciendo que "nos demandarán, nos demandarán también en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito (el juzgado federal con jurisdicción en los territorios del muro), donde declararán que (el decreto) es una mala decisión, pero que al llegar al Tribunal Supremo ganaremos".