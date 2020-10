Trump es trasladado a un hospital militar tras dar positivo por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido trasladado en el Marine One al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed horas después de haber dado positivo por Covid-19. El inquilino del Despacho Oval recibió este viernes una dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron -un medicamento que no está aprobado por la FDA (U.S. Food and Drug Administration) y sigue "fatigado pero con buen estado de ánimo" , según informa la Casa Blanca.

"El presidente Trump permanece con buen ánimo, tiene síntomas leves y ha estado trabajando durante todo el día. Por precaución y por recomendación de su médico y expertos, el presidente trabajará desde las oficinas presidenciales del (hospital) Walter Reed los próximos días", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

En un comunicado, el médico del presidente, Sean Conley, explicó que a Trump se le administró ese tratamiento como "medida de precaución" después de que esta madrugada fuera diagnosticado con el nuevo coronavirus. En concreto, a Trump le administraron "una única dosis de ocho gramos del cóctel anticuerpos policlonal de Regeneron, y completó la inyección intravenosa sin contratiempos", explicó Conley. Además, el presidente ha estado tomando "zinc, vitamina D, famotidina" -un medicamento para tratar las úlceras o el reflujo gástrico-, melatonina (una hormona para tratar los trastornos de sueño) y una aspirina diaria, precisó el doctor. Trump, de 74 años, reúne varios de los factores de riesgo para desarrollar síntomas más graves de Covid-19, debido a su edad, su género y la obesidad que padece.

El fármaco de Regeneron que recibió Trump, conocido como REGN-COV2, forma parte de un ensayo clínico de fase avanzada que se desarrolla desde julio en EEUU, Brasil, México y Chile para comprobar su efectividad en el tratamiento de pacientes hospitalizados y no hospitalizados con Covid-19.

El presidente ha defendido vehementemente los tratamientos experimentales para la Covid-19, y en mayo recibió durante dos semanas dosis de hidroxicloroquina con el objetivo de prevenir la enfermedad, a pesar de que no hay pruebas científicas de que eso funcione. En abril, Trump provocó una gran polémica al sugerir en una rueda de prensa en la Casa Blanca que la luz ultravioleta y las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento efectivo contra el coronavirus, lo que ocasionó un aumento de las personas intoxicadas en EEUU por exposición a productos químicos.