Trump ya tiene a su disposición cuatro prototipos de muro para México

Cuatro de los ochos prototipos del muro que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere construir en la frontera con México ya están terminados, dijo hoy el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Dave Lapan.



Los prototipos comenzaron a construirse en un área de San Diego (California) el 26 de septiembre y el 26 de octubre se cumple el plazo de un mes que el Gobierno de Estados Unidos dio para la edificación de esos modelos.

Lapan adelantó que, el 26 de octubre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que depende del Departamento de Seguridad Nacional, celebrará un evento en San Diego para presentar oficialmente los prototipos.



De esta forma, finalizada la construcción, los agentes del CBP evaluarán la eficacia de esos prototipos y, posteriormente, anunciarán qué empresas son las encargadas de construir la barrera fronteriza, una de las principales promesas de campaña del ahora presidente de EEUU, Donald Trump.

En su primera semana en el poder, el 25 de enero, Trump proclamó una orden ejecutiva en la que pedía al Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria, que identificara todos los recursos posibles para construir el muro con el fin de frenar la inmigración irregular.



Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional abrió un concurso público para los prototipos y, hace algo más de un mes, seleccionó a las seis empresas candidatas para construir la barrera fronteriza.



A finales de septiembre, durante un evento en Alabama, Trump aseguró que él "personalmente" evaluará los prototipos del muro y elegirá a la empresa que se encargue de su construcción, una idea que el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ha considerado posible.

Según reiteró hoy Lapan, Trump podría implicarse "de alguna forma en el futuro" y ayudar a elegir cuáles son las características del muro, puesto que durante el proceso de licitación no pudo participar activamente debido a las regulaciones federales que rigen los concursos de obra pública.

Seis empresas americanas

Las seis empresas seleccionadas para la construcción del muro tienen sede en Estados Unidos.



Entre ellas figuran, por ejemplo, KWR Construction, Inc., con sede en Sierra Vista (Arizona); ELTA North America Inc., de Annapolis Junction (Maryland), y Sterling Construction, procedente de la ciudad de Houston (Texas).



Por el momento, las empresas seleccionadas edificarán dos tipos diferentes de prototipos: un muro solido compuesto por materiales como el cemento y una verja hecha con materiales que permitan ver qué ocurre al otro lado y que esté construida, por ejemplo, con barrotes de hierro.



La idea es que, en la mayor parte de los 3.180 kilómetros de frontera haya una verja que permita ver qué ocurre en el otro lado y que, en algunas zonas de mayor peligrosidad, exista un muro sólido, hecho con materiales consistentes como el cemento y que sirva para reforzar la seguridad.



Todos los prototipos deben medir entre 5,5 y 9 metros de alto e incluir mecanismos para impedir que los inmigrantes los escalen y se construyan túneles clandestinos por debajo.



Trump consiguió que el Congreso asignara 20 millones de dólares para la construcción de estos prototipos, pero por el momento no ha logrado que los legisladores le otorguen los 1.600 millones de dólares que había pedido para este año fiscal, cuyo presupuesto deberá aprobarse en diciembre.