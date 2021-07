El turismo tilda los cambios de política de viajes del Reino Unido de "abruptos"

El consejero delegado de la Asociación de Turismo Europea, Tom Jenkins, tildó este sábado de "abrupto" el último cambio en su política de viajes del Gobierno británico, que obligará a seguir guardando cuarentena a los viajeros totalmente vacunados procedentes de Francia que lleguen a Inglaterra. Aunque desde el próximo lunes los adultos que regresen al Reino Unido provenientes de países que se encuentran en la lista ámbar -de riesgo medio- del Ejecutivo de Londres, como España, ya no tendrán que aislarse durante diez días a su llegada a este país si cuentan con la pauta completa de vacunación contra la Covid-19.

Sin embargo, el Ejecutivo de Boris Johnson reveló ayer que esa nueva regla no se aplicará a aquellos que lleguen de Francia -que continuará, no obstante, en la lista ámbar-, a raíz de la "persistente presencia de casos" detectados en ese país de la variante beta del coronavirus, una mutación identificada por primera vez en Suráfrica. En declaraciones divulgadas hoy por la revista Radio Times, Jenkins aludió a ese cambio de parecer de última hora: "Este Gobierno realmente se especializa en cambios de política abruptos pero quienes dicen que están en shock o consternados ya deberían estar acostumbrados a que ocurran cosas así", opinó.

Agregó que "cualquiera que tenga niños en este país ha seguido estos cambios de dirección del Gobierno y casi no sorprende que veamos esto ahora", aunque opinó que la alteración que genera este último cambio de política "no es comparable con el daño ya ocasionado a la industria del turismo por la pandemia". El conjunto del Reino Unido superó ayer por primera vez en seis meses -desde el pasado 15 de enero- los 50.000 contagios diarios de coronavirus, una cifra que no ha dejado de aumentar en las últimas semanas.

Por otro lado, John Edmunds, del grupo científico asesor del Gobierno británico -Sage- advirtió hoy de que este país afronta un periodo prolongado de altos niveles de infecciones diarias. Este experto de la London School Of Hygiene And Tropical Medicine señaló en declaraciones a la emisora británica BBC Radio 4 que con el previsto levantamiento este lunes de las últimas restricciones legales en Inglaterra, las infecciones continuarán propagándose en este país.

"Creo que esta ola de la epidemia será bastante larga", anticipó el experto, al tiempo que observó que este país ha comenzado a relajar las restricciones "antes de que todo el mundo estuviera vacunado". Esto, agregó, derivará en "infecciones en aquellos no vacunados, sobre todo en los más jóvenes, y es algo que ocurrirá de manera inevitable". Edmunds estimó que teniendo en cuenta que los casos diarios de positivos por Covid-19 se cifran ahora en "unos 50.000", y que se han ido doblando cada dos semanas, "si las cosas continúan como están, en unas dos semanas tendremos unos 100.000 casos diarios".