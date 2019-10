Turquía plantea no invadir Manbech para romper la alianza de Asad con los kurdos

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha indicado que Ankara podría desistir de controlar la ciudad siria de Manbech si Damasco se ocupa de garantizar la retirada de ese lugar de las milicias kurdas, con quienes el mandatario no ve posible pactar el alto el fuego propuesto por Washington.

"Que el régimen (del presidente sirio, Bachar al Asad) entre en Manbech no es tan desfavorable para mí. ¿Por qué? Al final del día, es su propio territorio", declaró Erdogan a un grupo de periodistas que lo acompañaban en su viaje oficial a Baku.

Según el diario 'Hürriyet', Erdogan remarcó que el objetivo de la ofensiva lanzada por su país en el noreste de Siria el pasado día 9 es que las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que Ankara considera terroristas, desaparezcan de una franja fronteriza de unos 15.000 kilómetros cuadrados.

Las YPG han sido un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y Washington las respaldaba hasta la semana pasada, cuando Trump ordenó la retirada de sus tropas de la región. Las YPG se vieron entonces en la necesidad de buscar un acuerdo con el Gobierno de Al Asad para repeler el ataque turco, a pesar de su postura contraria al régimen de Damasco.

"También se lo dije (al presidente ruso, Vladímir) Putin. Si limpiáis Manbech de organizaciones terroristas, ¡adelante! Vosotros o el régimen pueden proporcionar toda la logística. Pero si no lo vais a hacer, la gente de allí nos pide que los salvemos", declaró Erdogan, citado por Hürryet.

El diario afirma asimismo que Erdogan le dijo a Trump que Turquía nunca declarará un alto el fuego en el noreste de Siria si para lograrlo tiene que sentarse a negociar con "organizaciones terroristas", en alusión a las YPG.

"Dicen que declaremos un alto el fuego. Nunca lo declararemos (....) Nos están presionando para detener la operación. Están anunciando sanciones. Nuestro objetivo es claro. No nos preocupan las sanciones", afirmó el jefe del Estado turco.

Por otro lado, matizó sus palabras sobre la ofensiva en Ayn al Arab (Kobane, en kurdo) respecto al pasado lunes, cuando reiteró su intención de tomar bajo control la ciudad.

"(El presidente estadounidense Donald) Trump me dice, no golpees allí. Yo le contesté que solo estamos haciendo operaciones en los alrededores. No estamos interesados en el interior de Kobane. Pero según se vengan las cosas, podríamos intervenir", dijo.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajan hoy a Ankara, en un intento de mediar para facilitar un alto el fuego entre turcos y kurdos en Siria.