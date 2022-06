Turquía avanza "progresos" con Rusia para que Ucrania pueda exportar grano. 

Las negociaciones para que Ucrania pueda reabrir sus puertos a la venta de cereal avanzan. El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, ha informado este martes que se han registrado "progresos significativos" en las conversaciones sobre la creación de un corredor para poder exportar grano desde Ucrania. Akar ha indicado que el asunto "se está debatiendo con Rusia, Ucrania y la ONU" con el objetivo de "resolver" la situación lo antes posible, tal y como ha señalado en declaraciones al diario 'Hurriyet' tras haber mantenido una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov. "Seguimos trabajando en el plano técnico para saber cómo abordar la cuestión, cómo lograr el desminado de la zona, cómo crear el corredor y ver quién podría salvaguardar la seguridad en el mismo", ha manifestado.

En este sentido, ha manifestado que Turquía, por ahora, es encarga de "coordinar" el trabajo. "Estamos progresando porque existe una disposición a encontrar una solución por parte de todos", ha manifestado antes de admitir que el principal obstáculo es la falta de "confianza". "Todos quieren estar seguiros de algo. Estamos trabajando para construir esa confianza", ha añadido. Akar y Reznikov abordaron el lunes la "necesidad urgente de alcanzar un alto el fuego y reducir las tensiones" en Ucrania para facilitar la entrega de ayuda humanitaria, según ha indicado el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

Ambos han indicado que se encuentran "centrados en garantizar el transporte seguro de los barcos comerciales y los aviones que esperan en los puertos ucranianos a ser enviados a Turquía". Asimismo, el ministro turco ha reiterado que Ankara sigue "haciendo lo que está en su mano para construir la paz y enviar asistencia humanitaria" a suelo ucraniano. Las palabras de Akar llegan ahora de cara a la visita del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para este miércoles. El jefe de la diplomacia rusa tiene previsto abordar la posible apertura de un corredor humanitario en el mar Negro, así como el reinicio de las exportaciones de grano desde territorio ucraniano.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, explicó a finales de mayo que las partes "abordarán la creación del corredor", así como la "entrada y salida de barcos". "Nos sentaremos con el Ministerio de Defensa y los militares para hablar de los asuntos técnicos", aseveró. Por otra parte, afirmó que el presidente, Recep Tayyip Erdogan, "ha dado instrucciones" al respecto. "Dice que debemos centrarnos en este asunto, en lo que es necesario para que se abra este corredor. Este es un asunto prioritario", dijo.

El pasado viernes, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, aseguró que Kiev está preparada para reanudar las exportaciones desde el puerto de Odesa, en el sur del país. "Ucrania está lista para crear las condiciones necesarias que lleven a la reanudación de las exportaciones desde el puerto de Odesa", ha hecho hincapié el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de Twitter. En este sentido, ha aseverado que "la cuestión es cómo garantizar que Rusia no abusa de esta ruta comercial para atacar la ciudad". "Hasta el momento no hay garantías por su parte. Buscamos soluciones conjuntamente con los socios de la ONU", ha manifestado.

El martes, Kuleba señaló que es necesaria una operación internacional en el mar Negro para permitir el paso de buques comerciales con el objetivo de reiniciar las exportaciones de grano desde el puerto de Odesa en medio del recrudecimiento de la crisis económica y alimentaria a causa de la guerra. Así, indicó que dicha operación debe ser llevada a cabo "con la ayuda de países amigos que deseen enviar sus barcos para desminar las aguas y escoltar el paso de cargas comerciales", algo que "sólo puede hacerse con un compromiso formal de Rusia de no usar el corredor para atacar (a Ucrania)". "Para evitar consecuencias desastrosas, los puertos deben ser desbloqueados en dos semanas, como mucho. Claramente, la mejor opción sería poner fin a la guerra, pero (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin no quiere eso", ha lamentado, antes de reseñar que Kiev no pone "condiciones específicas" para reiniciar las conversaciones de paz.