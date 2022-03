Ucrania advierte que Rusia podría atacar Polonia, los países bálticos y Kazajistán. 

El negociador principal de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia, y asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha afirmado que Rusia podría llevar a cabo una ofensiva a gran escala en Polonia, los países bálticos y Kazajistán como parte de una operación militar "global" de desmilitarización y desnazificación. Así lo afirmó el primer ministro ruso, Savostyanov. "Es solo el comienzo. Rusia francamente promete que habrá mucha sangre europea", ha anunciado Podoliak en su perfil oficial de Twitter, sin que las autoridades rusas se hayan pronunciado por el momento.

En el marco de las negociaciones de paz, el asesor de la Presidencia de Ucrania ha explicado este viernes que Kiev está hablando por separado con los países de la OTAN sobre la concesión de garantías de seguridad para protegerse de Rusia en lugar de insistir en su incorporación a la Alianza Atlántica como miembro de pleno derecho. El principal negociador ucraniano ha confirmado a la cadena estadounidense ABC que el Gobierno ucraniano está negociando una vía adicional alejada de "estructuras amorfas relativas a Naciones Unidas, la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) o la OTAN".

En lo que se refiere al estado general de la negociación con Rusia, Podoliak ha ratificado que las conversaciones "son absolutamente ciertas", en particular desde que, como ya anticipara hace unas semanas el Gobierno turco, que ejerce como mediador en el diálogo, ambas partes comenzaran a centrarse en aspectos concretos de un posible proceso de paz. No obstante, el negociador ucraniano ha reconocido que ahora mismo ambas partes siguen lejos de un punto de concordia y que el diálogo podría durar "meses". "Contamos con varios borradores que recogen las posturas iniciales pero ahora mismo no hay un proyecto acordado", ha declarado.