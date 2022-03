Ucrania asegura que Rusia le exige la rendición y "seguirán" con los ataques. 

El Gobierno ucraniano afirmó que Rusia le ha transmitido este jueves que seguirá con su ataque hasta que se cumplan sus demandas y que eso significa la rendición, algo que "no es aceptable", dijo el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, tras una reunión con su homólogo ruso, Serguei Lavrov. "La narrativa amplia que me ha transmitido es que (Rusia) seguirá su agresión hasta que Ucrania cumpla sus demandas. Y esa demanda es la rendición, y eso no es aceptable", aseguro Kuleba en rueda de prensa tras el breve encuentro, celebrado en la ciudad rusa de Antalya. "Ellos buscan la rendición de Ucrania. Ucrania es fuerte, está luchando", dijo el ministro, quien aseguró que su país está dispuesto a buscar soluciones pero no a rendirse.

Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleba, respectivamente, han finalizado sin acuerdo su reunión de este jueves en la ciudad turca de Antalya, la primera que mantienen desde el inicio de la invasión de Ucrania. Kuleba ha afirmado que los contactos se han saldado sin un acuerdo de alto el fuego, si bien se ha mostrado dispuesto a "continuar las negociaciones", tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN. "Ucrania ha propuesto un corredor humanitario desde y hacia Mariúpol y un alto el fuego de al menos un día para solucionar los problemas humanitarios de los civiles. La parte rusa no ha estado de acuerdo. Estoy dispuesto a continuar las negociaciones", ha dicho.

Así, ha desvelado que se le ha trasladado que "es posible un alto el fuego si Ucrania cumple con las condiciones de (el presidente ruso, Vladimir) Putin. "Ucrania no se rinde. Buscaremos soluciones diplomáticas, pero hasta lograrlas protegeremos al pueblo de la agresión rusa", ha subrayado. Por su parte, Lavrov ha dicho que Kiev ha rechazado las exigencias de Moscú y ha hecho hincapié en que la postura rusa sobre la apertura de corredores humanitarios de forma diaria continúa sin cambios, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

El ministro ruso ha reseñado que las autoridades ucranianas "empiezan a entender" la postura rusa y ha hecho hincapié en que Moscú "no quiere negar la seguridad al pueblo ucraniano" y está dispuesto a discutir "garantías" en este sentido. Por otra parte, ha confirmado que ha abordado con Kuleba la posibilidad de abrir negociaciones directas entre Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. El mandatario de Ucrania ha propuesto esta posibilidad en varias ocasiones durante los últimos días.

Lavrov ha incidido en que Rusia "siempre está dispuesto a unas negociaciones al más alto nivel si van a tener valor", al tiempo que ha alertado a los países occidentales del peligro que supone su decisión de entregar armamento a Ucrania para hacer frente a la ofensiva militar rusa. La reunión, en la que ha participado el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, ha tenido lugar en el marco del Foro de la Diplomacia de Antalya, que se celebrará en la ciudad entre el viernes y el domingo de esta semana. Putin expresó el domingo a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, su disposición a negociar con las autoridades de Kiev. Turquía lleva días proponiéndose como mediadora en el conflicto. Erdogan pidió a Putin colaboración para "construir juntos el camino a la paz" y reiteró su ayuda para colaborar en cualquier declaración de alto el fuego o apertura de corredores humanitarios.