La hipótesis, abierta: Ucrania se une a la teoría de que un misil derribó el avión 

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski ha afirmado este viernes que no está confirmado que el avión de Ukranian International Airlines siniestrado el pasado miércoles nada más despegar de Teherán fuera abatido por un misil, pero subrayó que es una hipótesis que no se descarta.

"La hipótesis de que un misil impactó en el avión no se descarta, pero a día de hoy no está confirmada", escribió en Facebook el mandatario ucraniano. Hizo un llamamiento a los socios internacionales, en primer lugar a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido a "entregar a la comisión investigadora a todos los datos y pruebas referidas a la catástrofe".

El líder ucraniano indicó que a lo largo de este viernes hablará con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, sobre el curso de la investigación del siniestro del Boeing 737-800 de UIA en el que murieron sus 176 ocupantes.

"Nuestro objetivo es establecer la verdad. Consideramos que es un deber de toda la comunidad internacional ante las familias de los fallecidos y la memoria de las víctimas. El valor de la vida humana está por encima de cualquier consideración política", subrayó el presidente ucraniano.

Canadá y Estados Unidos revelaron este jueves que disponen de indicios de que el avión ucraniano, que realizaba el vuelo 752 de UIA entre Teherán y Kiev, pudo ser derribado accidentalmente por Irán con un misil.

La sede de Defensa norteamericana señala que el Boeing 737-800 que viajaba desde Teherán hacia Kiev dejó de transmitir datos a los pocos minutos de despegar y no mucho después de que el país lanzara los misiles dirigidos a las tropas norteamericanas tras el asesinato de Qassem Soleimani, por lo que ahora están viendo esta teoría.

Una alto funcionario del país americano ha señalado a la misma publicación que "se cree que el avión fue alcanzado por un sistema de misiles rusos Tor-M1, conocidos por la OTAN como Gauntlet" y ha explicado que el incidente "fue accidental". Además, los datos de Inteligencia estadounidenses confirman que los satélites captaron dos lanzamientos de misiles justo antes de que el avión explotara.

Trump y Trudeau hablan sobre el siniestro

El presidente de Estados Unidos también ha dado su opinión al respecto y ha dicho que el avión ucraniano pudo haber sido derribado por "un error en el otro lado" y se descartó que se tratara de un fallo mecánico."

"Algunas personas dicen que fue (un fallo mecánico), personalmente no creo que eso sea una cuestión", dijo Trump sin ofrecer más precisiones. "Tengo mis sospechas -agregó- No quiero decirlo. Es algo trágico. Alguien pudo haber cometido un error en el otro lado, no fue nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros", indicó el mandatario, que remarcó que el avión volaba "en un vecindario hostil".

También el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que su Gobierno tiene información de que el vuelo 752 fue derribado por "un misil iraní". Trudeau añadió este jueves en una conferencia de prensa en Ottawa que las autoridades canadienses creen que el supuesto derribo del avión ucraniano "puede haber sido no deliberado". "Tenemos inteligencia procedente de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní", explicó el primer ministro.

El primer ministro canadiense evitó contestar directamente la pregunta de los medios de comunicación si Canadá consideraba a Estados Unidos el responsable último del accidente. "Es una de las muchas cuestiones que la gente puede tener", dijo inicialmente Trudeau, para añadir posteriormente que es demasiado pronto para asignar la responsabilidad. Pero el primer ministro tampoco rechazó de forma abierta la posible responsabilidad estadounidense.

Trudeau se limitó a señalar que la información preliminar que posee Canadá "refuerza la necesidad de una profunda y completa investigación" del accidente y que Irán permita el acceso a investigadores canadienses. El primer ministro canadiense confirmó que Irán no está permitiendo que investigadores canadienses participen en las labores para esclarecer las causas del accidente.