Ucrania y Rusia acuerdan un alto el fuego temporal para evacuar civiles.

Representantes de los grupos negociadores de Rusia y Ucrania afirmaron que en la reunión de hoy se acordó un alto el fuego temporal en los lugares donde se establezcan corredores humanitarios para la evacuación de civiles en Ucrania. El asesor presidencial ucraniano Myjailo Podoliak informó que se ha alcanzado un acuerdo para un cese el fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones de este jueves con Rusia.

"Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal", señaló en su canal de Telegram. "Es decir, no en todas partes, sino solo en aquellos lugares donde se ubicarán los propios corredores humanitarios, será posible el cese al fuego durante la operación”, dijo.

Podoliak añadió, no obstante, que la delegación negociadora ucraniana "no obtuvo los resultados que esperaba y continuará el diálogo en una tercera ronda de conversaciones". Por su parte, el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski, señaló que las delegaciones lograron un entendimiento mutuo en algunos temas.

"Las posiciones son absolutamente claras. están desglosadas por puntos. En parte de ellas logramos un entendimiento mutuo", afirmó. La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania sobre la invasión rusa tuvo lugar en Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera polaca.

Por su parte, el presidente ucraniano ha asegurado este jueves que "todas" las líneas de defensa continúan en pie y ha señalado que, "si alguien piensa que Ucrania se rendirá, simplemente no sabe nada" sobre el país. En un discurso recogido por la prensa ucraniana, Zelenski ha afirmado que Rusia se ha visto obligada "a cambiar de táctica" y ha considerado que "los ataques con misiles y bombas" en las ciudades del país son "una confesión" de que los efectivos rusos "no han logrado hacer nada significativo" tras una semana de conflicto.

"El enemigo no tiene éxito en ninguna de las direcciones estratégicas", ha continuado, antes de señalar que las tropas rusas están "deprimidas" y "condenadas" y poner en valor que las ciudades ucranianas bajo asedio, como Kiev, Jersón o Izium, han resistido a otra noche de bombardeos. En este sentido, Zelenski ha acusado a Rusia de ir a Ucrania a "destruir sus ciudades, destruir a su gente, arrebatarles todo lo que les es querido". "No hay arma que no usarías contra nosotros, contra los ciudadanos libres de Ucrania. Y ahora decís a vuestros propagandistas que vais a enviar las llamadas columnas humanitarias a Ucrania", ha afeado.

El presidente ucraniano también ha garantizado a los ciudadanos que recibirán todo lo que necesitan y ha destacado la puesta en marca de un programa de asistencia especial para los ciudadanos que no pueden trabajar en el marco de la invasión, a los que se proporcionará 6.500 grivnas (casi 200 euros).