La UE aprueba el plan polaco pese a las dudas sobre su independencia judicial. 

Los socios de la Unión Europea dieron hoy el visto bueno definitivo al plan de recuperación de Polonia, que fue aprobado por la Comisión Europea pese a las dudas sobre la independencia judicial en el país después de que el gobierno se comprometiese a hacer reformas en esta área. Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete aprobaron la decisión en una reunión en Luxemburgo, según anunció el ministro del ramo francés, Bruno Le Maire, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE. Polonia, uno los principales beneficiarios del fondo de recuperación europeo pospandemia, podrá recibir hasta 35.400 millones de euros, 23.900 millones de euros en subvenciones y 11.500 millones de euros en préstamos, si cumple con las reformas e inversiones que ha pactado con Bruselas tras un año de negociaciones.

La Comisión dio el visto bueno al plan tras incorporar medidas en materia de Estado de Derecho, un área que no se contemplaba en el plan inicial presentado por Varsovia, en particular una reforma del régimen disciplinario para los jueces, contra el que se pronunció incluso el Tribunal de Justicia de la UE. Dos de las tres grandes medidas en este sentido, incluyendo la creación de un nuevo cuerpo disciplinario y de un sistema de revisión para los jueces que se vieron afectados por la controvertida cámara disciplinaria de la corte suprema polaca, tendrán que completarse antes de finales de junio. Varsovia no podrá, por tanto, recibir un primer pago del fondo de recuperación hasta que estas dos medidas se hayan puesto en marcha, ya que Polonia perdió el derecho a recibir un anticipo de su asignación por el retraso en la aprobación de su plan.

Bruselas espera que las reformas en materia judicial mejoren también el clima de inversión en el país y ayuden a garantizar el buen uso del dinero europeo. Además, Polonia ha incluido en su plan, como el resto de países europeos, medidas para acelerar la transición climática y digital. "Un cierto número de Estados miembros insistieron en la necesidad de que la Comisión mire muy seriamente la implementación de los hitos conectados con la independencia del sistema judicial y esta es exactamente nuestra intención", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una rueda de prensa tras el encuentro. Le Maire confirmó que varios países hicieron observaciones durante el debate sobre el plan de Varsovia, pero aseguró que ninguno se opuso a aprobarlo, aunque sí hubo abstenciones. Es el caso de Países Bajos, que había anunciado que se abstendría en la votación.

La aprobación del plan polaco fue criticada por buena parte de la Eurocámara, que en una resolución aprobada con amplia mayoría instó también a no desembolsar ni un euro antes de que Varsovia cumpla con la reforma judicial, aplicando una estricta verificación de los compromisos e incluso un periodo de prueba. Los eurodiputados recordaron que las violaciones del Estado de Derecho en Polonia son "persistentes", que el país no ha cumplido con sendas sentencias de los tribunales europeos y que ha cuestionado incluso la primacía del Derecho comunitario.