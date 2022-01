Europa inyectará hasta 1.200 millones a Ucrania en medio de la crisis con Rusia

Europa mueve ficha en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes 1.200 millones de euros en ayuda a Ucrania a través de un nuevo paquete de apoyo financiero que llega en plena tensión con Rusia por el despliegue militar en la zona cercana a la frontera. En medio de la alarma generada por una posible invasión rusa, Von der Leyen ha puesto sobre la mesa un paquete que incluye subvenciones y préstamos de emergencia para que Kiev aborde "las necesidades financieras por el conflicto". En este sentido, la líder del Ejecutivo europeo ha pedido celeridad al Parlamento Europeo para dar pronto el visto bueno al plan y proceder a desembolsar un primer tramo de 600 millones en las próximas semanas.

Según ha recordado la conservadora alemana, los últimos años el compromiso de Bruselas con la modernización del país del este de Europa se ha concretado con importantes ayudas financieras. Desde 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea, la UE ha respaldado a Kiev con 17.000 millones de euros. El anuncio llega mientras los ministros de Exteriores de la UE discuten en Bruselas una posición común en un intento de mostrar firmeza ante el desafío de Rusia a la arquitectura de seguridad europea.

Los Veintisiete trabajan internamente en un paquete de sanciones, que en palabras de Von der Leyen serán "masivas" y sin precedentes. Por el momento, la UE ha evitado dar más detalles, indicando que se trata de un proceso en marcha y que de la reunión de este lunes no cabe esperar anuncios concretos.

España se sitúa en el lado de la diplomacía

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes la diplomacia y el diálogo para abordar el aumento de las tensiones con Rusia, que concentra decenas de miles de efectivos en la frontera con Ucrania, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre una agresión al país vecino.

En declaraciones a la prensa -que recoge Efe- antes de la reunión de ministros de Exteriores de la UE de este lunes en Bruselas, Albares ha asegurado que la amenaza de Rusia contra Ucrania pone "en juego la seguridad europea" y va contra los principios con los que se ha construido Europa. Por ello, el ministro español ha reclamado hacer frente al desafío que plantea Moscú desde la unidad de los Veintisiete y priorizando "la diplomacia, la distensión, la desescalada y la disuasión".

Descarta retirar al personal de la embajada

Pese a la escalada de tensión, la Unión Europea ha anunciado que por el momento no reducirá el personal de su embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos. Así lo ha asegurado este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha pedido "no dramatizar". "No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (...) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania", dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebran en Bruselas.

Los jefes de la diplomacia europea mantendrán una reunión telemática con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en las que les explicará su reunión del viernes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev.