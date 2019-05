La última bala de los antiBrexit: 100.000 euros en campañas de Facebook en 7 días

Las inminentes elecciones europeas han extendido el campo de batalla por el Brexit hasta Bruselas, donde el partido euroescéptico de Nigel Farage sigue ganando apoyos y amenaza con derrotar a laboristas y 'tories'; pero donde también hay un movimiento significativo en las filas antiBrexit, después de que la formación Change UK -la misma que 'fichó' a Rachel Johnson, la hermana de Boris Johnson-, haya emprendido una agresiva campaña para convencer a los ciudadanos de que quedarse en la UE es la mejor opción. Aunque las encuestas previas sitúan a Change UK como una fuerza minoritaria (con un 5,8% en intención de voto), el partido no ha dudado en hacer un último esfuerzo: se ha gastado 87.000 libras (unos 98.727 euros) en campañas de Facebook en la última semana.

Esta cantidad es la que más se ha gastado cualquier partido durante la campaña para las europeas. El Partido Conservador de Theresa May, que no quería llegar a participar en estos comicios porque no consideran que Reino Unido deba participar ya en los asuntos comunitarios, se ha gastado solo 18.156 euros en promocionar contenidos en Facebook, casi seis veces menos que Change UK. Por su parte, los laboristas han destinado 28.370 euros a campañas en la red social, prácticamente cuatro veces menos, incluso a pesar de que cada día que pasa crecen las voces en el partido que piden un segundo referéndum para evitar el Brexit.

El partido del Brexit, que se perfila como el ganador incuestionable de las elecciones europeas en Reino Unido con un 33,4% de los votos, se ha gastado 22.696 euros. Pero se trata de una estrategia perfectamente calculada por Steve Edgington, el joven de 19 años a cargo de las campañas y que previamente había trabajado en la web proBrexit 'Westmonster' [un juego de palabras con la sede del Gobierno, Westminster]: con esa cantidad, aspiran a haber calado en los 110.000 seguidores que tiene el partido en Facebook. En este sentido, el 'sorpasso' entre los partidos euroescépticos es tan evidente que el Ukip, que cuenta con más de 578.000 seguidores en la red social, ha destinado menos de 100 libras (113 euros) a campañas pagadas.

La división de los antiBrexit

Esa voluntad unificada en el partido de Nigel Farage contrasta con la división que viven los partidos antiBrexit: Change UK, el partido creado expresamente contra la salida de Reino Unido de la UE, es la tercera fuerza en el bloque (5,8%), por detrás de los liberales demócratas (17,3%) y los verdes (9,2%). Por detrás, el escocés SNP se queda con el 4,3% y el galés Plaid Cymru obtendría el 1% de los votos, según las encuestas. Todos ellos se oponen por sistema al Brexit, pero cada uno tiene su propio programa, centrado en políticas nacionales o regionales particulares.

En cambio, la gran decepción llegaría para los conservadores. El partido de Theresa May obtuvo en las últimas elecciones europeas de 2014 el 23,1% de los votos, relegado al tercer puesto por el auge precisamente del Ukip (que ganó con el 26,6%). De cara a la votación de este jueves, las encuestas le dan un 8,3%. Por su parte, los laboristas también caerían ligeramente respecto a aquellos comicios, pasando del 24,4% en 2014 al 16,1% estimado.

Por eso, la batalla real en el Parlamento Europeo no la libran conservadores y laboristas: en total, entre las fuerzas abiertamente proBrexit (el partido del Brexit y el Ukip), sumarían aproximadamente el 36,1% de los apoyos; por el contrario, todos los partidos autodenominados antiBrexit lograría un 37,5% de los votos. Lo que queda por saber es si, de los resultados de estos comicios (que se conocerán el domingo), saldrá alguna conclusión sobre el Brexit en la Cámara de los Comunes. Por el momento, Reino Unido contiene el aliento a la espera de que Theresa May anuncie este viernes si continúa al frente del Gobierno o dimite.